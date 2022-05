El editorial de Viviana Canosa: "Inútiles"

“Sabés por qué no se van. Porque ellos hacen política para tener plata y poder. Nada más. No les importa otra cosa. ¿Cómo se van a bajar de cajas como el PAMI o ANSES? Imposible. Quieren que Alberto se vaya y quedarse con todo. Pobrecito Alberto está calladito en un rincón. Hace dos meses que Cristina no le habla. Cristina con Alberto está ejerciendo violencia de género. Ella lo puso y ahora lo quiere sacar”. “Sabés por qué no se van. Porque ellos hacen política para tener plata y poder. Nada más. No les importa otra cosa. ¿Cómo se van a bajar de cajas como el PAMI o ANSES? Imposible. Quieren que Alberto se vaya y quedarse con todo. Pobrecito Alberto está calladito en un rincón. Hace dos meses que Cristina no le habla. Cristina con Alberto está ejerciendo violencia de género. Ella lo puso y ahora lo quiere sacar”.

“El presidente se pone a discutir la licencia por paternidad cuando la gente come de la basura. ¿No sería más útil trabajar para que esa gente vuelva a tener un empleo? Por qué no hacemos como en Dinamarca y las personas que reciben planes no pueden votar. Es la manera de no tener a la gente de rehén”. “El presidente se pone a discutir la licencia por paternidad cuando la gente come de la basura. ¿No sería más útil trabajar para que esa gente vuelva a tener un empleo? Por qué no hacemos como en Dinamarca y las personas que reciben planes no pueden votar. Es la manera de no tener a la gente de rehén”.

“Máximo Kirchner ya está en modo campaña. Está hecho un francotirador. Se olvida que es gobierno y también critica al oficialismo. También le tiro un palito a Larreta y a la Ciudad de Buenos Aires. Máximo odia a los porteños, a Elon Musk, a Twitter y al FMI. Se convirtió en un odiador profesional” “Máximo Kirchner ya está en modo campaña. Está hecho un francotirador. Se olvida que es gobierno y también critica al oficialismo. También le tiro un palito a Larreta y a la Ciudad de Buenos Aires. Máximo odia a los porteños, a Elon Musk, a Twitter y al FMI. Se convirtió en un odiador profesional”

“Somos un país de simuladores, un país de impostores, todo es relato. Todo es apariencia. Laburar nunca. Todo está al revés, los policías también son chorros. Cada vez hay más delincuentes”. “Somos un país de simuladores, un país de impostores, todo es relato. Todo es apariencia. Laburar nunca. Todo está al revés, los policías también son chorros. Cada vez hay más delincuentes”.

“La boleta única solo tiene ventajas, es más democrática y nos permitiría ahorrar unos 3 mil millones de dólares. El Gobierno se opone a todo lo que permita transparencia, el negocio de ellos está en el micro fraude”. “La boleta única solo tiene ventajas, es más democrática y nos permitiría ahorrar unos 3 mil millones de dólares. El Gobierno se opone a todo lo que permita transparencia, el negocio de ellos está en el micro fraude”.

Mirá el editorial de Viviana Canosa