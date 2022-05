El editorial de Viviana Canosa: "Tenemos hambre de futuro"

En Argentina te engañan el estómago. En Argentina te distraen cuando tenés hambre. Por otro lado… Yo tengo hambre de futuro. Yo tengo hambre de que a la argentina le vaya bien. El que nunca tuvo hambre no puede entender al que sí la tuvo. En Argentina tenemos hambre de futuro. Pero nos falta el hambre espiritual. En Argentina sobra el hambre de poder. Están todos desesperados por quedarse ahí incrustados en el poder. Tenemos hambre. Hambre de futuro. Hambre de comida. Hambre espiritual. Hambre de poder. Hambre de educación. Hambre de salud. Hambre de seguridad. Hambre de justicia. Tenemos un gobierno que banca a los planeros y jode a los laburantes. Uno de los que está de los dos lados del mostrador es el chino navarro. Él es piquetero y funcionario. Al Chino Navarro le gustan mucho las contradicciones por eso defendió la industria nacional Vestido con ropa importada. Todo el tiempo el estado te cambia las reglas. Te cambia el juego. Arrancás jugando al truco. Fuiste al baño y cuando volvés estás jugando a la escoba de 15. Y una hora más tarde terminas en el poker. Es una locura. Además el gobierno juega con las cartas marcadas. El Estado siempre sabe cómo te vino la mano. Siempre se aprovecha de vos. Quiere que te vaya mal. Quiere que te fundas. Para la casta política el sector privado es el enemigo. Esto tiene que cambiar. Ya no se aguanta más. Tenemos hambre de futuro. Los argentinos vivimos del engaño, de la mentira. En cuanto salga el número del indec el kirchnerismo va a ir por la cabeza de Guzmán. ¿Podrá el Presidente aguantar otro ataque de la jefa? ¿Le da el cuero? La interna del Frente de Todos está en su momento más crítico. Los “amigos de Alberto” se refieren a Cristina como la reina. Y los muchachos de La Cámpora le dicen al presidente, “el gordo”. El gordo y la reina no se hablan. El gordo y la reina se odian. ¿Terminarán el mandato juntos o separados? Tenemos hambre de futuro. Estamos en una crisis terminal. En Argentina te engañan el estómago. En Argentina te distraen cuando tenés hambre. Por otro lado… Yo tengo hambre de futuro. Yo tengo hambre de que a la argentina le vaya bien. El que nunca tuvo hambre no puede entender al que sí la tuvo. En Argentina tenemos hambre de futuro. Pero nos falta el hambre espiritual. En Argentina sobra el hambre de poder. Están todos desesperados por quedarse ahí incrustados en el poder. Tenemos hambre. Hambre de futuro. Hambre de comida. Hambre espiritual. Hambre de poder. Hambre de educación. Hambre de salud. Hambre de seguridad. Hambre de justicia. Tenemos un gobierno que banca a los planeros y jode a los laburantes. Uno de los que está de los dos lados del mostrador es el chino navarro. Él es piquetero y funcionario. Al Chino Navarro le gustan mucho las contradicciones por eso defendió la industria nacional Vestido con ropa importada. Todo el tiempo el estado te cambia las reglas. Te cambia el juego. Arrancás jugando al truco. Fuiste al baño y cuando volvés estás jugando a la escoba de 15. Y una hora más tarde terminas en el poker. Es una locura. Además el gobierno juega con las cartas marcadas. El Estado siempre sabe cómo te vino la mano. Siempre se aprovecha de vos. Quiere que te vaya mal. Quiere que te fundas. Para la casta política el sector privado es el enemigo. Esto tiene que cambiar. Ya no se aguanta más. Tenemos hambre de futuro. Los argentinos vivimos del engaño, de la mentira. En cuanto salga el número del indec el kirchnerismo va a ir por la cabeza de Guzmán. ¿Podrá el Presidente aguantar otro ataque de la jefa? ¿Le da el cuero? La interna del Frente de Todos está en su momento más crítico. Los “amigos de Alberto” se refieren a Cristina como la reina. Y los muchachos de La Cámpora le dicen al presidente, “el gordo”. El gordo y la reina no se hablan. El gordo y la reina se odian. ¿Terminarán el mandato juntos o separados? Tenemos hambre de futuro. Estamos en una crisis terminal.