Viviana Canosa, sorprendida al aire por ferroviarios: ramo de flores y emotiva charla

Franco y Nicolás, en representación del grupo de compañeros que los acompañó, hablaron con Viviana y le entregaron un ramo de flores: "Sos la voz de los que no pueden llegar a esos lugares", le dijeron, emocionando a la conductora.

"La empresa no nos deja tomar servicio por reclamar nuestros derechos, lo que nos corresponde. Se trabaja en pésimas condiciones y hoy está en riesgo nuestra fuente laboral. Las negociaciones nunca llegan a lo que nosotros estamos reclamando", remarcaron los ferroviarios.

"No llegamos a fin de mes, es duro, la viven todos mis compañeros, a veces no tenemos para la Sube. Como vimos que abordaste el tema, vinimos a buscar ayuda acá. Queremos que se abra una mesa de negociación y que se nos reconozca como trabajadores ferroviarios", insistieron los trabajadores, con sus ojos llenos de lágrimas.

La reacción de Viviana Canosa ante el emotivo relato de los ferroviarios

"Presidente, vicepresidenta, les está hablando el pueblo", comenzó Viviana Canosa tras escuchar el tremendo relato de los trabajadores que se acercaron a su programa.

"Me trajeron un ramo de flores los ferroviarios porque somos los únicos que hablamos de ellos. Me encantó interrumpir por primera vez mi editorial para hablar con ellos", remarcó la conductora.

"Ustedes no saben lo que es la mirada de estos ferroviarios, tengo ganas de llorar pero tengo que ser valiente y poner el pecho. Soy una simple y humilde conductora de televisión que defiende a los laburantes. Yo me hice de abajo. Es muy fuerte presidente encontrarte con un grupo de varones con los ojos llenos de lágrimas reclamando lo que les corresponde y sintiendo que vienen acá porque no le dan lugar y espacio", explicó Viviana Canosa, en un clima de absoluta emoción en el estudio.

"Ustedes (les decía a los ferroviarios) hacen grande a la patria. La vida es finita y corta, llegan como pueden a fin de mes y tienen más dignidad que ustedes que están agarrados a la silla sin hacer nada por ellos. Ustedes se pierden la gran posibilidad de conectar con el pueblo, ustedes que dicen amarlos", siguió la conductora.

Y le dejó un claro mensaje al Gobierno: "Hablan arriba de escenarios de los pobres, a ustedes les importa tres carajos los pobres, a mi no. No me olvido de donde vengo, donde nací y crecí. Nunca voy a dejar de mirar con empatía al prójimo, prefiero morirme antes de eso. Ustedes no tiene sensibilidad social. Me compran un ramo de flores, no es barato un ramo de flores, y como son caballeros y tienen dignidad me traen un ramo para agradecerme".

"Acá estamos todo el rebaño de pelotudos, mire presidente, pero este rebaño de pelotudos va a salir adelante porque ya nos hartamos de ser rebaño de pelotudos", finalizó Canosa.