El editorial de Viviana Canosa: "Somos un carnaval"

"El presidente, sin que se la caiga la cara de vergüenza, dijo que 'estamos creciendo y que tenemos que seguir como hasta ahora'. El presidente vive en una realidad paralela. Está en pedo, se burla de nosotros. Yo quiero vivir en el país de Alberto Fernández".

"Cristina lo quiere sacar a Alberto y a todos sus sátrapas de la casa de Gran Hermano. El nominado por la jefa es Martín Guzmán. A Alberto le están rodeando la manzana. Lo quieren dejar solo para que no tenga otra opción que entregarse".

"Martín Guzmán estás nominado. Se dice que la inflación de abril estaría alrededor del 6 % de vuelta, pero el presidente nos dice que 'sigamos trabajando como hasta ahora'".

"Ayer Carrió volvió a atacar a Milei. ¿Por qué lo odias tanto? ¿Sabés que al hablar de Milei le subís el precio? Le estás haciendo campaña gratis. El país está hecho garompa, no paran de mandarse cagadas, pero vos criticás a Milei. Esperemos que la pelea de Juntos por el Cambio con Milei no termine siendo funcional para que tengamos cuatro años más de kirchnerismo".

