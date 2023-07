A esta comunicación se suma la que se conoció el domingo a través de las redes, cuando el Fondo anunció que: “Los equipos del Ministerio de Economía y Banco Central de Argentina y el Staff del FMI han finalizado lo aspectos medulares del trabajo técnico de la próxima revisión”.

La declaración también señala que “Se han acordados los objetivos y parámetros centrales que serán la base para un “Staff Level uggsAgreement” (acuerdo técnico) que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar hacia la revisión del programa de Argentina”.

image.png El Fondo opinó sobre las nuevas medidas económicas que anunció el Gobierno: "Son positivas" (Foto: archivo)

A la espera de que pueda conocerse el entendimiento entre miércoles o jueves de esta semana, Sergio Massa dijo que "se acordó un documento base que expresa como es la revisión del programa y cuáles son los pasos a seguir para los próximos cinco meses. Se llama term sheet, que es el documento base para el staff level agreement, y es lo que expresa la revisión del programa, cómo está en este momento y cuáles son los pasos a seguir los próximos meses”, sostuvo el ministro de Economía.

“Lo bueno es que, además, este documento define un programa de trabajo para los próximos 5 meses, con lo cual, saca desde agosto hasta fin de año la discusión del Fondo, la saca de la campaña. Nos da la posibilidad de que ese vecino incómodo que tenemos, que es el Fondo, que no lo trajimos nosotros, no sea un actor o un factor adicional en la campaña, más allá de que no deja de ser un problema a resolver”, destacó en una entrevista con C5N, el domingo.

Massa apuntó contra Mauricio Macri y la demarcación de precios

En relación con los beneficios que permite el acuerdo con el FMI, el ministro subrayó que "a partir de ahora, tenés un Banco Central que no tiene un dilema para hacer los pagos y tenés menos presión sobre los dólares financieros que influyen en la demarcación de precios".

El ministro cargó las tintas en que el acuerdo con el FMI fue suscripto durante la gestión del ex-presidente Mauricio Macri y afirmó que "tenemos una deuda que la tomó el tío jugador de la familia que fue al casino, la perdió, fue al usurero del barrio, fue a la escribanía y es Macri, claramente. Al FMI lo trajo Macri a la Argentina, no salió de un chocolatín".

Sobre el impacto que pueden llegar a tener las medidas anunciadas acerca de la aplicación del impuesto PAIS sobre la compra de divisas para importación y la mejora en el tipo de cambio para las exportaciones de maíz y de productos regionales, Massa señaló que "esa mejora del tipo de cambio para las exportaciones, impacta en 123 economías regionales y en el maíz pero no está incluido el complejo sojero. El nuevo dólar buscar reforzar las reservas".

Impuesto PAIS del 7,5% para la compra de dólares para la importación de bienes

Al mismo tiempo, precisó que en la compra de divisas para los productos de la canasta básica, "no sólo no pagan impuesto PAIS sino que no van a pagar IVA. Cada dólar que sale y cada dólar que entra lo tenemos que cuidar".

En este sentido, Massa lanzó una severa advertencia a los empresarios y dijo que "todo lo que es la canasta básica está excluido del impuesto PAIS y se los quiero advertir si usan como excusa un argumento que no es económico vamos a proceder con todo rigor".

Finalmente, Massa rubricó su charla señalando que para la negociación con el FMI "usamos todas las relaciones personales y políticas y todo el lobby a favor es importante. El tema FMI es un tema importante para el país y no forma parte de la campaña. Gestionar es tomar decisiones dulces y amargas y tengo una doble responsabilidad".