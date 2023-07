El Gobierno enfrenta una semana clave con las nuevas medidas y el acuerdo con el FMI de fondo

Entre un mes y otro, durante la campaña electoral, se establecería un período sin discusiones ni revisiones entre Washington y la Casa Rosada.

El Gobierno oficializó este lunes en el Boletín Oficial, horas después del anuncio del FMI de haber llegado a un principio de acuerdo, la unificación de dos de los dólares que marcan el ritmo de la devaluación selectiva que más toca al ciudadano de a pie, lejos de los dólares financieros que aplican a las empresas.

La unificación en $490 del dólar tarjeta y el dólar ahorro significa una minidevaluación selectiva que alcanzará una sobretasa de 70% respecto al valor del dólar oficial, que ya casi no se utiliza para nada y quedó como un mero valor nominal.

Los 11 tipos de dólares diferenciados generaron confusión y fueron duramente criticado por la oposición y por sectores empresarios y del campo, que como el FMI reclaman un sinceramiento de la crisis y una flexibilización del cepo cambiario, que el Gobierno defiende a rajatabla bajo el argumento de que una liberación estilo shock significaría un nuevo salto inflacionario, que sería inviable por la crisis social que generaría.

El equipo económico se mostró satisfecho de haber conseguido un acuerdo con el FMI que implica un reconocimiento del organismo internacional, a partir de un fuerte apoyo político del gobierno de los Estados Unidos de que el incumplimiento de las metas fiscales, monetarias y de reservas acordadas en marzo de 2022 por el anterior ministro Martín Guzmán, no fueron a causa de mala praxis del Gobierno, sino por factores externos imprevisibles, como la sequía, que afectaron las exportaciones del país.

Según precisó Massa, el programa de trabajo acordado con el FMI para los próximos 5 meses, se dará a conocer esta semana, (el ministro tiene pendiente un viaje para la rúbrica) e incluye a grandes rasgos "mantener el orden fiscal, tratar de mejorar las reservas, mejorar los volúmenes de exportaciones en un año en el que la sequía destruyó a las exportaciones, y eso lo reconocen”, y el objetivo político es "sacar al FMI de la campaña" presidencial.

Sin FMI en la campaña electoral

massa fmi.jpg Sergio Massa volverá a ver a Kristalina Georgieva: la agenda del ministro en Washington

Después de anunciar las medidas, Massa se mostró exultante en un encuentro en la Sociedad Rural Argentina, por donde pasaron los principales precandidatos presidenciales del oficialismo y de la oposición, defendió las medidas y cuestionó a la oposición, que interpretó como una devaluación.

“Al Fondo no nos lo encontramos en un chocolatín, lo trajo (Mauricio) Macri a la Argentina. Cuando fuimos a las elecciones en el 2019 sabíamos que ese problema estaba, ahora somos Gobierno y lo tenemos que enfrentar y el 10 de diciembre, como Presidente, voy a seguir enfrentándolo”, aseguró.

Desde el Gobierno, la estrategia sigue siendo culpar de la crisis económica a la deuda tomada en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri y los precandidatos de la oposición que formaron parte de ese gobierno, y usará ese argumento cuando reciba críticas en plena campaña: de hecho, los primeros en cuestionar las medidas fueron Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei.

Candidatos PASO 2023 presidenciales.jpg

“No sé cuál es el criterio que usan para plantear ese análisis de las medidas. Les preguntaría a los dirigentes de la oposición por qué trajeron al Fondo, cuando se paseaban por programas de televisión diciendo ‘al Fondo, nunca más’. Yo lo que les diría es que cuando les hayan explicado a los argentinos por qué trajeron al Fondo, podrán hablar del acuerdo”, contestó Massa.

Según explicaron desde el Palacio de Hacienda, el nuevo acuerdo con el FMI se llama term sheet, y es el documento base para el staff level agreement, que va a estar esta semana y es lo que expresa la revisión del programa, cómo está en este momento y cuáles son los pasos a seguir los próximos meses”.

“Lo bueno es que, además, este documento define un programa de trabajo para los próximos 5 meses, con lo cual, saca desde agosto hasta fin de año la discusión del Fondo, la saca de la campaña. Nos da la posibilidad de que ese vecino incómodo que tenemos, que es el Fondo, que no lo trajimos nosotros, no sea un actor o un factor adicional en la campaña, más allá de que no deja de ser un problema a resolver”, destacó.

De esta manera, el Gobierno reconoce que el acuerdo no resolverá el problema de la crisis este año y lo patea para una nueva renegociación para quien asuma el próximo gobierno, a partir del 10 de diciembre.

En ese clima de incertidumbre política y económica, de cara a las PASO, Massa envió un mensaje al electorado peronista desilusionado por la crisis, ante la baja participación de votantes que se ve en las elecciones que adelantaron distintas provincias: "Nosotros tenemos que ir a abrazar a los nuestros, pedirles perdón por nuestros errores y decirles ´vengan en agosto, no en octubre, porque el partido se empieza a jugar en agosto’".

"Este no es un amistoso y después viene el de verdad, este es el primer tiempo de un partido que puede tener también segundo tiempo y alargue, y hay que ir a buscar el resultado en el primer tiempo”, advirtió el ministro candidato de UP en busca de fidelizar el voto peronista.