El Gobierno de Milei repudió el tiroteo en Washington y celebró que Trump saliera ileso

En el mensaje difundido, el Gobierno también destacó que Trump haya salido ileso y expresó su solidaridad con las autoridades y el pueblo de Estados Unidos.

El episodio generó repercusión internacional y motivó el rechazo de distintos líderes políticos, mientras que las autoridades norteamericanas avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.

Qué dijo Donald Trump tras la evacuación

Minutos después de la evacuación, Trump escribió en su red Truth Social que había sido “una noche intensa” en la capital y elogió la respuesta de las fuerzas de seguridad. Confirmó que el tirador fue detenido y señaló que recomendó que “el espectáculo continúe”, aunque aclaró que seguiría las indicaciones de las autoridades, que evaluarían los próximos pasos.

comunicado donald

El episodio se produjo pocos minutos después de iniciada la velada, cuando el presidente se encontraba en el estrado del hotel Washington Hilton, ubicado a pocas cuadras de la Casa Blanca. Imágenes difundidas por agencias y medios internacionales captaron el momento en que agentes del Servicio Secreto irrumpieron en el salón con armas desenfundadas para evacuar al mandatario.

En medio de la confusión, las fuerzas de seguridad no precisaron de inmediato el origen de los estallidos escuchados en el lobby. Según el pool de prensa de la Casa Blanca, uno de los agentes alertó a los gritos “¡Disparos!”, lo que desató el operativo de emergencia. Una asistente citada por medios estadounidenses aseguró haber oído al menos tres detonaciones y haber visto a un hombre caer, mientras efectivos tomaban posiciones dentro del edificio.

Entre los evacuados se encontraban miembros del gabinete y altos funcionarios, como el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; y el director del FBI, Kash Patel, entre otros. Legisladores de ambos partidos indicaron en redes sociales que fueron trasladados a zonas seguras como parte del protocolo.