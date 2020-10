Carmen Barbieri superó sus problemas de salud: "Me ha pasado todo"

Carmen Barbieri

Carmen Barbieri volvió el lunes feriado al programa "Cantando 2020", El Trece, y se lució con su homenaje a El Club del Clan.

La actriz y Mariano Zito le rindieron tributo al recordado programa musical y el jurado los aprobó con buenas notas (un total de 26 puntos).

En la previa, Carmen contó los problemas de salud que tuvo que pasar en las últimas semanas, que incluyó desde una caída hasta culebrilla, herpes y parálisis facial, y por las que estuvo ausente del ciclo.

"Me ha pasado todo, primero me caí acá y tuve que tener que reposo. Y después me agarró un herpes, un tren! Me han cuidado todos", indicó con mucho humor.

"Me agarró una parálisis facial después. Me agarró una parálisis facial y después el herpes. Tengo ganas de salir adelante. Era dos caras de Batman", agregó.

