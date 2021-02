Desopilante anécdota de Osvaldo Laport de cuando encarnó a "Catriel": "Me estoy caga... de frío"

Osvaldo Laport

Osvaldo Laport estuvo el martes por la noche en "Los Mammones", América, y contó una desopilante anécdota de cuando encarnó a "Catriel" en "Más allá del horizonte", 1993.

El actor reconoció que se usaba un poco de "algodón" en la zona íntima y reconoció una particular escena en el agua y en pleno invierno junto a Grecia Colmenares.

"Siempre me pregunto por qué en la ficción cuando hay que mostrar cuerpos desnudos se hace en invierno", reflexionó Osvaldo.

Y recordó: "Pleno invierno, campo abierto, taparrabos, metido en el agua en un arrollo, yo pegaba al salto en una balsa y temblaba, era una escena romántica".

"Me montaba a la balsa y temblaba. Dos o tres veces me tiro al agua y lo cortaban, hasta que le digo (a Grecia): Basta loca, me estoy caga... de frío", concluyó entre risas.