Emotivo encuentro entre Carmen Barbieri y Laurita Fernández: recordaron sus días como familia

Carmen Laurita

El romance entre Laurita Fernández y Fede Bal duró casi dos años y finalizó a mediados de 2018 en buenos términos. Eso se notó ya que la bailarina, y hoy conductora del “Cantando 2020”, llamó al actor para darle su pésame cuando falleció su padre Santiago Bal en diciembre y luego volvió a comunicarse con él cuando se supo la noticia de que le habían detectado cáncer.

En su momento se había dicho que a Carmen Barbieri estaba medio disgustada con la bailarina ya que, al poco tiempo de romper con su hijo, blanqueó el romance con Nicolás Cabré, su compañero de elenco de “Sugar”.

Pero los buenos gestos de Laurita hicieron que “La leona” aflojara y, en una entrevista hace poco, Fernández habló muy bien de ella diciendo que fue la “suegra que mejor la alimentó”. Esto le cayó muy bien a Carmen que al volverla a ver cara a cara en la pista del reality de El Trece, no dudó en agradecerle.

“La gente cree que no nos llevamos bien”, dijo Carmen. “Siempre nos llevamos bien nosotras. Yo siempre digo que es la suegra que más me hizo comer, porque cocina increíble”, recordó de nuevo la bailarina.

“Me daban ganas de darte un abrazo, cuando me saludaste hace un rato. No te reconocí porque estábamos todos con barbijo. Atrás somos todos astronautas”, explicó Barbieri sobre lo que sucedió tras bambalinas. “Yo entré y Carmen me hizo cual Gasalla: ‘Atrás'”, agregó, Laurita recordando el sketch de Antonio.

“Perdoname: te daría un abrazo. Te quiero mucho Laura, vos sabes”, dijo “La leona”. “Yo también, te admiro y te respeto como mujer y como artista”, respondió Laurita.

“¿Fue Laura una de las mejores novias de Fede?”, preguntó De Brito poniendo en aprietos a la participante ya que el actor hoy está en pareja con Sofía Aldrey.

“Sí. Acaba de llegar Sofía a la vida de Fede, que es una mujer increíble”, contestó recordando que lo acompañó en su tratamiendo de lucha contra el cáncer. “Porque no digo que es mejor que vos, que llegó y ahora están a la par. Porque vos fuiste una gran mujer para mi hijo. Una mujer que él quiso mucho, vos lo quisiste mucho. Lo cuidaste . Y ahora llegó ella que es una mujer que cuida mucho a este hombre”, cerró Carmen.