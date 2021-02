Eugenia Laprovittola, supuesta hija de Diego Maradona: "Lo extraño muchísimo, lo voy a defender toda mi vida"

Eugenia Laprovittola

Eugenia Laprovittola sorprendió a todos hace unas semanas cuando apareció en público por primera vez en "Secretos Verdaderos", América, y contó su historia donde sostiene ser hija de Diego Armando Maradona.

LEÉ TAMBIÉN: Maradona Junior estuvo presente en un nuevo mural homenaje a Diego en Nápoles

En charla ahora con Tomás Dente en "Vino para vos", KZO, la joven de 25 años contó: “Le diría que lo extraño muchísimo. Que a veces lo extraño tanto, que a la noche me pongo a mirar sus videos para no olvidarme su voz. Que me hubiera encantado compartir más tiempo. Que me enoja, me molesta mucho la forma en la que se fue de este mundo. Me hubiera gustado cuidarlo”.

“Siento que me hace falta....que hace falta su energía, su risa. Que para mí, ir a la cancha no va a ser lo mismo ya, porque él no va a estar. Y yo iba a la cancha a ver a Diego. Que a veces me gustaría que baje un ratito, porque creo que nos debemos una charla. Quizás, la más importante de mi vida”, añadió conmovida.

Y confesó que le gustaría poder contarle a Maradona algo tan simple como los goles que hace o las jugadas y que él le dé algún consejo.

“Pero también sé que donde está, creo que está tranquilo. Que tiene esa tranquilidad que, por ahí, acá no tuvo. Y que está con ellos dos, con Doña Tota y Don Diego, que yo sé que es lo que él quería”, dijo Eugenia.

Y cerró entre lágrimas contando qué le diría a él: "Que no se preocupe que yo, acá, lo voy a defender toda mi vida. Nunca lo voy a dejar de querer. Y nunca lo voy a olvidar. Nunca”.