Filosa advertencia de Ángel de Brito a Nicole Neumann: "No me retracto de nada y..."

Angel de Brito

Nicole Neumann decidió enviarle una Carta Documento al conductor de "Los ángeles de la mañana", Ángel de Brito.

Rafael Cúneo Libarona, abogado de la modelo, le envió el escrito pero el conductor estaba de vacaciones.

Y la frase que usó hoy en su programa es una clara respuesta a ese documento.

En el marco de un enojo de un amigo de Diego Maradona con Andrea Taboada, el periodista le dijo a su panelista: "Retractate!".

Y acto seguido mandó su advertencia: "Yo no me retracto de nada, de nada, de nada. Y voy a seguir. Todavía no empecé".

Recordemos que el pedido de Nicole a través de su abogado es que se retracte.

“Tiene 48 horas para retractarse por las reiteradas manifestaciones injuriosas”, fue el pedido que hizo la modelo.