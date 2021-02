Flor Vigna contó el motivo por el que deja la obra de Nico Vázquez: "Me lanzo como..."

Flor Vigna

Flor Vigna no estará en el regreso de "Una semana nada más", la obra teatral éxito que se levantó por la pandemia del COVID-19.

El lugar de Vigna será tomado por Gimena Accardi, pareja de Nico Vázquez y una actriz talentosísima.

Primiciasya.com se contactó con Flor Vigna para saber el motivo de su salida de la obra.

"No puedo dar nombres, va a ser un año con proyectos muy grosos, se junta un combo importante de laburo, cuando me llega la propuesta de Una semana nada más, que me encanta, soy muy amiga de Nico y de Benja, es muy lindo hacer teatro con ellos, y es muy zapartada, que rompió todos los límites, entonces físicamente no me iban a dar los tiempos, tuve que dar un paso al costado. La voy a ir a ver, está todo genial, los sigo queriendo un montón, son altos amigos", aclaró Vigna en charla con este portal.

Por lo pronto, Flor tiene dos propuestas televisivas. Una, La Academia, el nuevo programa de Marcelo Tinelli, uno de los mega shows del 2021: la producción está trabajando a full para poder tenerla. También Telefe la quiere, luego de su paso como host en los vivos de Instagram de "Mastrechef Celebrity", ahora el canal que comanda Guillermo Pendino busca retenerla como figura para una ficción.

No obstante, lo que más entusiasmada la tiene a la ex Combate es la música. “Este proyecto lo venimos haciendo hace bastante tiempo. Es pura gestión. Tiene que ver con mis ganas de volcarme de manera fuerte a la música. Estamos armando todo para comernos el mundo y salir fuerte. Igual, faltan unos meses. Supongo que en junio lo tendremos preparado para mostrar”, le contó a Adrián Pallares para Teleshow.

Al ser consultada sobre si ella era autora e interprete, Florencia respondió entusiasmada: “Sí, es pura composición mía. Es un estilo urbano con un poco de rock, latino con salsa, otros ritmos con sazón. Este es el proyecto de mi vida, por eso lo tenía top secret. Además, tenemos un gran productor musical que nos acompaña”, adelantó.

“Además de esto tengo dos propuestas fuertes de tele. No quiero nombrar nada, pero todos ya saben que tiene que ver con ficción, con un reality, y con Telefe y El Trece. Por suerte este 2021 esta lleno de proyectos, y lo que más me entusiasma es que el musical es pura autogestión. Todos somos jóvenes y con ganas de arriesgarnos a un rumbo nuevo. Estoy muy ansiosa porque todos conozcan mi música”, finalizó Vigna.