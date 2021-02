La Toyota 0KM que Maradona le regaló a Verónica Ojeda como argumento de que estaba en sus cabales

Verónica Ojeda

El día de la muerte de Diego Maradona, unas horas antes, se hizo un retiro de dinero (200 mil pesos) de una de sus cuentas. En su momento se habló mucho acerca de eso y fue entonces que el administrador de los bienes de Diego, Sebastián Baglietto, envió una carta documento pidiendo que se informen los gastos de los últimos dos meses de Maradona.

Desde la oficina del doctor Matías Morla respondieron la carta enviando dichas rendiciones de los meses de octubre y noviembre donde aparecen detallado los gastos.

En el mes de octubre los detalles tienen que ver con la cuota alimentaria de Jana, la hija de Diego, más el alquiler de su departamento. Hay gastos de medicina prepaga, movilidad, honorarios de los médicos, algunos pagos que correspondían a débitos directos de Rocío Oliva pero lo que más llama la atención es un depósito por 6.125.696, 83 pesos que corresponden a Verónica Ojeda. En ese detalle está la cuota alimentaria de su hijo, además el pago de la asistente terapéutica del menor, pero también una seña por el alojamiento de una estadía de Verónica en Miami y el pago de una camioneta 0KM que Maradona le compró a Verónica.

En el mes de octubre, un mes antes de su muerte, Diego autorizó que a Verónica se le compre una camioneta Toyota 0KM que está en poder de Verónica.

La operación se hizo por dos depósitos. El 19 de octubre, según la información surgida de fuentes judiciales, se canceló la compra de la camioneta por un saldo de 3.305.696,83 y unos días antes se hizo la reserva de la misma por una operación de 1.200.000.

Según trascendió ese es un pedido que le había hecho Verónica a Diego para renovar el vehículo que ella tenía y que después de ver varios modelos terminó inclinándose por una Toyota Hilux. Hasta ahora solo se sabía que Diego había donado en vida un auto Mercedes Benz a su hijo Diego Jr, más una suma en dólares a sus dos hijas, Dalma y Gianinna, pero nada se sabía de la donación de bien a la madre de su hijo menor.

Lo que queda claro en este caso es que Diego fue quien autorizó esa compra por lo que pensar que el Diez no estaba en pleno conocimiento de las cosas o que, como se quiso instalar por parte del abogado de Ojeda, Maradona no sabía lo que firmaba o no estaba al tanto de los movimientos de sus cuentas, es falso. Una nueva revelación en una herencia que aún está en veremos y que suma un nuevo capítulo entre las peleas internas de los herederos.