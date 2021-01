Gladys La Bomba Tucumana contó cómo atraviesa el coronavirus: "Le doy a Dios gracias por la vida"

Gladys La Bomba Tucumana

Gladys la Bomba Tucumana dio positivo de Covid 19 la semana pasada y está aislada, transitando la enfermedad. Por ese motivo, permanecerá ausente de las instancias finales de "Cantando 2020".

Y ahora, la cantante reapareció en Instagram para agradecerles a sus seguidores por los mensajes de apoyo que le envían constantemente y compartió una selfie que se había sacado antes de enterarse de que se había contagiado.

"Es una foto de antes de haberme enfermado, solo paso a saludarlos. Y a darle a Dios gracias por la vida. Y a ustedes por los miles de mensajes de amor recibidos durante estos días. Tremendos. Gracias siempre, los amo. Gracias!", señaló la mamá de Tyago Griffo.

En una nota con La Nación, Gladys contó que se siente tan mal que no tiene ni fuerzas para escribir o hablar. Con respecto a su novio, el también cantante Emiliano Carrizo, explicó que no hubo riesgo de contagio porque no se ven desde el 24 de diciembre.

Y aclaró: "No estoy de novia, estoy conociéndome con alguien hace apenas tres meses. No vive acá, viene a veces a verme cuando se puede, sin obligación. Prefiero decir que es un compañero; es pronto para decirle 'novio'".