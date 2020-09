Ivana Nadal redobló la apuesta: tras comparar a los abusadores con haters respondió con nuevas polémicas frases

Ivana Nadal

Ivana Nadal no puede salir del ojo de la polémica. Tras confirmar su nuevo noviazgo con Bruno Siri, el ex de Nati Jota, se generó mucha polémica por la supuesta amistad que tenían. Sin embargo, Ivana desmintió ese vínculo aunque Jota se mostró disgustada con la relación y eso generó todo tipo de repercusiones en las redes por las que la morocha recibió muchos insultos y cuestionamientos.

Al querer defenderse publicó un polémico video en el que comparó la violación de un bebé con esos los insultos de los haters. Esto generó un gran repudio, incluso de figuras conocidas como Cinthia Fernández y Yanina Latorre.

"El enemigo no te estará acechando ni atacando si no tuvieras algo de mucho valor en tu interior. Los ladrones nunca intentan robar casas vacías", subió Ivana a su red de Instagram para defender nuevamente. "Al otro no le sirve que evoluciones. Que conozcas lo que en verdad es. Así que acordate, cuanto más "loco" te vean, más consciente estás", escribió.

Los mensajes de Nadal

"Podrá ser conflictivo para el mundo que expongas tus ideas y que seas de la forma que eres, pero tu no eres lo que los otros dicen, tu eres lo que sabes que eres", añadió contra los que la critican.

En el video que generó repudio la morocha habló de la "maldad del mundo" y aseguró: "Si violás un bebé es más grave a si me insultás en las redes sociales. Todos están dando maldad al mundo". Y, se preguntó: "¿Qué cosas le pasaron en su vida para llegar a ser esto? ¿Se piensan que se acuesta con una sonrisa? ¿Que se duerme con orgullo? Es un alma vacía, ignorante de espiritualidad y de amor".

Yanina Latorre fue muy dura con este pensamiento y no dudó en criticarla: "Este pedazo de mier#a sin solución compara la violación de un bebé con el insulto en redes sociales".