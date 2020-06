Jorge Rial a corazón abierto por el día del padre: les pidió perdón a sus hijas

Jorge Rial

El domingo 21 de junio se conmemoró el día del padre en Argentina y muchos famosos dejaron sus sensaciones desde las redes.

En Instagram, Jorge Rial compartió un emotivo texto en donde les pidió perdón a sus hijas, Morena y Rocío.

"Soy gracias a ellas. Me eligieron y me pusieron en el hermoso y difícil rol de ser padre. No fui el mejor", comenzó su emotivo posteo.

Jorge Rial

"Traté de estar. De llegar. De decir la palabra justa. El intento del reto fallido. El límite que nunca llegaba. El amor puesto a prueba todo el tiempo. El odio temporal. La pelea que siempre terminaba en abrazo. Las disculpas entre lágrimas. Los berrinches de panza llena", siguió movilizado el conductor de "Intrusos".

Y explicó: "Lo material que tapaba cierta torpeza mía para dar cariño. Si hacemos un balance no sé si queda saldo positivo. Pero deje todo en la cancha. Transpiré la camiseta y puse todo el amor que sabe dar un gallego criado a los tumbos".

LEÉ TAMBIÉN: El mensaje de Romina Pereiro ante la decisión de Jorge Rial de cuidar la salud en su casa

"Perdón por tan poco. Las amo profundamente. Eternamente. Siempre estoy de este lado. Siempre. @rochirial @moreerial", finalizó Jorge.