Karina Jelinek se sacó el barbijo y le llovieron las críticas: "Dejá de tocarte la cara"

Jelinek

Karina Jelinek se mostró muy distinta en sus redes. La morocha, que está de vacaciones en el exterior donde además anunció que buscará ser madre por medio de la subrogación de vientre, aprovechó para hacerse un retoque en la cara.

Desde California, Estados Unidos, tras su paso por las playas mexicanas, la top comparte postales de su día a día y como videos, como uno subiendo al avión.

En ese pequeño clip se saca el barbijo y muestra su cara. Allí sus seguidores notaron el nuevo retoque; más volumen a sus labios. "Deja de hacerte cosas en la cara, si sos hermosa", le pidió un usuario.

"En casi un mes de mi cumple #40 de bendición y salud y me siento mejor que a los 20 cuando me equivocaba tanto, era caprichosa y no valoraba tantas cosas... en fin. Los leo gracias a Dios por esta etapa más de madurez y proyecto personal que se cumple", escribió la morocha en sus publicaciones.