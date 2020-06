Lola Latorre se quebró al hablar de la infidelidad de su padre: "Sigo enojada, me traicionó como hija"

Lola Latorre

Lola Latorre estuvo como invitada a "PH Podemos hablar", Telefe, y se quebró al recordar la mediática infidelidad de su padre, Diego Latorre, con Natacha Jaitt.

"No me quiero poner sensible, me cuesta mucho hablar de este tema. No se si fue un enojo, me sentí traicionada como hija", indicó la joven.

Y agregó angustiada: "Hoy en día me cuesta un montón la relación. No tengo una muy buena relación con él. Intento cada día olvidarme y superar eso que me cuesta".

Lola Latorre

Y comentó: "Mamá (Yanina Latorre) es súper guerrera y me enseñó a ser fuerte y que estas cosas pasan. Sigue siendo mi papá, me dio un montón de cosas, y no me puedo olvidar de eso".

"Yo lo amo pero esto que pasó me rompió el corazón y hoy en día sigo enojada, frustrada", reconoció Lola.

Y cerró: "Hay veces que lo miro y me acuerdo y digo: no. Es bueno dar segundas chances pero me cuesta".