Luis Ventura contó que una famosa, y ex de Diego Maradona, tuvo prohibido el ingreso al velatorio

Diego Maradona (la herencia)

Luis Ventura volvió a sorprender con un dato desconocido del pasado amoroso de Diego Maradona. El periodista contó en “Fantino a la tarde”, América que no solo fue pareja de Lucía Galán sino que ella fue un gran amor de Diego, la preferida de las hermanas del 10 y de doña Tota, su mamá.

Pero, como si fuera poco, además Ventura se anó a contar un dato que descolocó a sus compañeros: “El gran amor de Diego fue Lucía Galán, la Pimpinela, y voy a decir algo, y le pido disculpas a quien me lo contó porque voy a cometer el pecado de decir una noticia que juré no darla”, dijo Ventura frente a un perplejo Alejandro Fantino. “El primer embarazo de Diego Maradona es de Lucía Galán. Lucía Galán estuvo embarazada de Diego Maradona, antes que Diego Junior, antes que Dalma Nerea”.

“Era la preferida de Doña Tota, todas las hermanas la adoraban. Entraba a la casa de la mano de Diego. Que me lo desmientan!”, relató el periodista.

Además, contó que quiso ir a despedir sus restos a la Casa Rosada y no la dejaron. “Esa relación terminó porque Cristiana Sinagra ya le había dicho que estaba embarazada de Diego Junior, Diego estaba en crisis con Claudia y por eso no la dejaron entrar al velatorio. La llamó a Claudia y ella le dijo ‘no, mis hijas no quieren’”, reveló.

Lucía no quiso referirse al respeto.