Mario Pergolini sobre el covid-19: “La mala comunicación fomenta los antivacuna”

Pergolini MArio

Mario Pergolini tuvo una mirada muy crítica sobre cómo el gobierno nacional organiza y explica los temas de la vacuna para terminar con la pandemia de coronavirus.

"Yo creo que tiene un problema grave de comunicación. La mala comunicación fomenta los antivacuna y el Estado no puede contribuir a eso", dijo el periodista en “Ya somos grandes”, TN.

"Ni dudo de la decencia (del proceso de aprobación de las vacunas). Solo un loco afiebrado puede decir que el Presidente (Alberto Fernández) no quiere que haya salud. Me preocupan otras cosas, como la descoordinación", explicó.

Además, apuntó contra los usuarios de Twitter y los escándalos de los últimos días contra los Pumas y varios influencers tras descubrir mensajes discriminatorios de años anteriores.

“Twitter es un germinador de tarados", analizó el dueño de la FM Vorterix. "Nos comportamos como el algoritmo, donde se busca lo que agrada y con los que no estamos de acuerdo 'somos un batallón organizado para desplegar nuestro odio', sostuvo.

“Si uno puede ver las tendencias mundiales en el germinador de tarados que es Twitter se va observar que no son tan radicales como en Argentina", dijo y agregó: "Cada tanto podés revisar lo que se ha posteado. Uno no es igual toda la vida. No sos el mismo que cuando tenés 20, 30 o 40. Yo no tengo las mismas opiniones. Si hubiese existido Twitter cuando tenía 20... no quiero ni ver lo hubiera publicado. Tenemos que ver cómo nos comunicamos, lo que ponemos, saber que vas a ser siempre observado".