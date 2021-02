Mirtha Legrand salió al cruce de la información: "No sé de dónde salió esa versión"

Mirtha Legrand

Hoy salió esta información en diversos medios de comunicación: "Mirtha Legrand tiene contemplado recibir este viernes por la tarde la vacuna contra el coronavirus Covid-19, debido a que el próximo martes 23 de febrero cumplirá 94 años. Sin embargo, según trascendió, la diva argentina será inoculada en su propio domicilio ubicado en Ciudad de Buenos Aires, lo cual despertó la polémica".

Según la legislación vigente, Legrand debería apersonarse en el centro vacunatorio correspondiente a su dirección, ya que actualmente solo se aplican vacunas a domicilio y sin turno a aquellos adultos mayores que residen en geriátricos y cumplen con los requisitos.

Primiciasya.com se puso en contacto con la conductora y habló sobre la vacunación y sobre lo que informaron sobre ella.

"No es cierto. En absoluto. No sé de dónde salió esa información. Esperé pacientemente a que vacunaran a los mayores de 80. Espero que me avisen dónde y cuándo", le dijo la diva a este portal.

Y agregó: "Ojalá fuera en mi domicilio como debiera ser a los mayores de ochenta años".

Consultada por si ya sabe cuándo podría recibir la dosis, contó: "Aún no lo sé".

Recordemos que Mirtha Legrand cumplió a rajatabla la cuarentena y que sólo salió de su domicilio para ir a celebrar el día de la madre y a conducir su programa en diciembre pasado.

"Yo había leído que a los mayores de ochenta nos vacunarían en nuestros hogares pero parece que no. Cuando me toque el turno iré a vacunarme donde sea", finalizó.