Oscar Ruggeri furioso por las vacunas: "No puede ser que Intendentes de 40 años estén vacunados y mi mamá no"

Oscar Ruggeri

Oscar Ruggeri está indignado con los políticos por el modo en el que se está llevando adelante el plan de vacunación contra el Covid.

Desde el ciclo F90 (ESPN, a las 13), donde se desempeña como columnista, el Cabezón se dirigió directamente al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García: “No puede ser que intendentes, diputados, senadores de 40 años estén vacunados y mi mamá, de 87, no. Está encerrada desde hace un año!”.

"Los esenciales deberían ser vacunados primero. Los docentes deberían estar vacunados porque si va a empezar la escuela, deberían estar inmunizados. Todos los esenciales más el Presidente tienen que estar vacunados", sostuvo enojado.

Y agregó: “No puede ser que intendentes, diputados, senadores con 40, 45 años me muestran el brazo vacunados y mi mamá, 87 años no está vacunada. Les tendría que dar vergüenza: mi mamá, encerrada y ustedes muestran el brazo como diciendo '¿vieron que yo me vacuné?' Dale, verseros”.

Sin poder contener el enojo, Ruggeri añadió: “Yo tengo posibilidades de vacunarme: 60 años, llamo a uno, llamo a otro... Podría decirle a alguien, siendo Ruggeri... Pero, ¿yo me voy a ir a vacunar antes que mi mamá? Vergüenza debería darles! Nuestros abuelos no están vacunados y ustedes muestran el carnet".

"Miro los noticieros y me agarra dolor en la panza. Con las pocas vacunas que nos llegan... Mi mamá vive en Corral de Bustos, ¿qué pasa? ¿Hay que vivir en Buenos Aires? Mami, quedate en casa encerrada los años que te quedan", contó.

“No sean ventajeros. Ventajeros de mierda. Mi mamá encerrada con 87 años, hace un año que no la veo. Encerrada en Corral de Bustos", siguió Oscar Ruggeri con su diatriba contra los políticos.