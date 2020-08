Pampita defendió a Nicole Neumann por la manera en que se comportó con la empleada

Pampita Nicole Neumann

Nicole Neumann se enojó por las críticas que recibió por pedirle a Daniela, su empleada doméstica, que se vaya de su casa cuando su hisopado de coronavirus dio positivo.

La modelo, que también tiene en virus, grabó un video donde enfrentó los comentarios que recibió por esta actitud.

En este marco de polémica, Pampita defendió a Neumann desde su programa "Pampita Online", Kzo, por aislar a su empleada.

Cuando la panelista Paula Galloni manifestó que consideraba que Nicole se comportó de "manera muy fría" con su colaboradora, la conductora la cruzó en vivo.

"Pero mandar a la persona al cuarto ¿es maldad o es proteger a tus hijas que capaz que no están contagiadas todavía?", le preguntó.

"Si la medimos con la misma vara, la única que salía de la casa era Nicole así que ¿cuántas posibilidades hay de que la señora se haya contagiado en algún lugar? Y ahí es donde ella tiene que hacer una autocrítica", manifestó la periodista.

"No sabemos, no sabemos. A puertas cerradas no sabemos si la señora salía, quién contagió a quien", señaló Pampita al respecto.

Y cerró: "Si viene una persona que vive en tu casa y te dice que se contagió, ella la aísla. 'Por favor quedate ahí, ahora vemos qué pasos seguimos'. Pero es lógico que le haya dicho que se vaya a un ambiente y se encierre hasta que venga un doctor, le hagan un hisopado, y sepa adónde trasladarla hasta que se resuelva".