Pampita reveló que "investigó" a Roberto García Moritán con Google antes de comenzar a charlar

Pampita blanqueó el comienzo de su historia de amor con Roberto García Moritán, con quien se casó a fines de noviembre de 2019 tras unos meses de romance.

La modelo repasó los primeros pasos que dieron con el empresario en su vínculo, que nació desde las redes sociales.

"Estaba privado el perfil. Lo Googlé y no había nada porque como no es del medio... Una de mis mejores amigas me lo recontra recomendó", dijo este lunes la conductora en su programa "Pampita Online", NetTV.

Y añadió: "Para filtrar sirve Google pero no todo el mundo aparece, es la verdad. No había ni una foto, nada".

"Me gustó que era buen papá y de qué trabajaba. La palabra de mi amiga me quedó", reconoció Pampita.

"Me esperó para aceptarme y empezamos a charlar. No nos vimos un mes", finalizó.