Pampita se tocó la panza en vivo y se refirió al rumor de un posible embarazo: "Estamos..."

Pampita

Con 42 años y a 7 meses de haber contraído matrimonio con Roberto García Moritán, Pampita vuelve a afrontar rumores de embarazo. Desde su programa, la modelo se encargó de aclarar algunas especulaciones que surgieron en las redes.

“Ayer en las redes me decían que tenía panza”, dijo, mientras mostraba una pollerita ajustada de cuero que acompañó con una camisa y botas, en la apertura de Pampita Online, por Net TV.

LEÉ TAMBIÉN: El particular recuerdo que tiene Laurita Fernández sobre su ex suegra Carmen Barbieri

Con sus manos en el abdomen dijo: “No tengo panza, ¿qué les pasa? No tengo nada de panza, no estoy embarazada! Porque empiezan de vuelta, tendría el vestidito muy ajustado, no tengo idea. Pero no hay nada, miren tengo la cinturita de siempre”, afirmó.

Pampita viene diciendo que tiene ganas de volver a ser madre, ya tiene a Bautista, Beltrán y Benicio, de su relación con Benjamín Vicuña, y su pareja es padre de Delfina y Santino, los junto a Milagros Brito.

“Sí. Yo creo que en algún momento nos vamos a animar a dar ese paso porque es obvio que esta es una historia de amor hermosa”, aseguró hace unos días la modelo en una nota para "Intrusos", América.