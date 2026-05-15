"Les presto mis zapatos": el doloroso mensaje de Pampita el día que Blanca hubiera cumplido 20 años

Pampita compartió un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram en una fecha muy especial: este 15 de mayo su hija Blanca, quien falleció en Chile el 8 de septiembre de 2012, hubiese cumplido 20 años.
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La modelo Pampita compartió en las redes un sentido posteo el 15 de mayo, fecha en que su hija Blanca, quien falleció en 2012, hubiera cumplido 20 años.
Pampita compartió un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram en una fecha muy especial: este 15 de mayo su hija Blanca, quien falleció en Chile el 8 de septiembre de 2012, hubiese cumplido 20 años.
La modelo decidió compartir varias imágenes junto a su hija, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y dejó un fuerte texto que tituló "Les presto mis zapatos".
"A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada… A los que que no se les iluminó la vida con un hijo… A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo… Les presto mis zapatos. A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día… A los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento… A los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores y corona… Les presto mis zapatos", comenzó la modelo.
"A los que no vieron dientes diminutos en una risa ruidosa y contagiosa que te hace reír hasta las lágrimas… A los que no escucharon atentos los mil sueños infinitos que puede contar una niña pequeña… A los que no se dan una idea lo divertida y alegre que puede ser una mariposa... Les presto mis zapatos. A los que no los llenaron de besos y caricias que te hacen explotar el corazón… A los que no contaron nunca con una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte… A los que no sintieron una hermana dedicada y cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado… Les presto mis zapatos", continuó.
El texto sigue: "A los que no llevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente… A los que no experimentaron lo feliz que se siente abrir bien los ojos y ver todos los verdes de la naturaleza… A los que no les cambió las prioridades una maestra que te hace ver la verdad en lo pequeño… Les presto mis zapatos. A todos los que no agradecen lo bueno y malo que se les cruza en el camino… A los que no se sorprendieron con estampitas guardadas como tesoros, dibujos mágicos y con unas manitos entrelazadas rezando en silencio… A los que no saben de Dios y su infinito corazón… Les presto mis zapatos".
"A los que nunca perdieron lo más preciado… A los que no entienden cuanto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo… A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran… Les presto mis zapatos. A los que no descubrieron que el amor todo lo puede… A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años… A los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte… Les presto mis zapatos", cerró Pampita la desgarradora publicación dedicada a su hija Blanca.
Al igual que Pampita, Benjamín Vicuña compartió un sentido mensaje en las redes para recordar a Blanca el 15 de mayo, día en que su hija hubiese cumplido 20 años.
"Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró. No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre", indicó el actor chielno.
Y remarcó atravesado por el dolor: "Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda. Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo".
Además, acompañó la publicación con un emotivo video dedicado a la pequeña, en el que compartió distintos recuerdos que reflejan el inmenso amor que siente por ella.