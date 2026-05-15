"Les presto mis zapatos": el doloroso mensaje de Pampita el día que Blanca hubiera cumplido 20 años

"A los que no vieron dientes diminutos en una risa ruidosa y contagiosa que te hace reír hasta las lágrimas… A los que no escucharon atentos los mil sueños infinitos que puede contar una niña pequeña… A los que no se dan una idea lo divertida y alegre que puede ser una mariposa... Les presto mis zapatos. A los que no los llenaron de besos y caricias que te hacen explotar el corazón… A los que no contaron nunca con una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte… A los que no sintieron una hermana dedicada y cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado… Les presto mis zapatos", continuó.

El texto sigue: "A los que no llevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente… A los que no experimentaron lo feliz que se siente abrir bien los ojos y ver todos los verdes de la naturaleza… A los que no les cambió las prioridades una maestra que te hace ver la verdad en lo pequeño… Les presto mis zapatos. A todos los que no agradecen lo bueno y malo que se les cruza en el camino… A los que no se sorprendieron con estampitas guardadas como tesoros, dibujos mágicos y con unas manitos entrelazadas rezando en silencio… A los que no saben de Dios y su infinito corazón… Les presto mis zapatos".

"A los que nunca perdieron lo más preciado… A los que no entienden cuanto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo… A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran… Les presto mis zapatos. A los que no descubrieron que el amor todo lo puede… A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años… A los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte… Les presto mis zapatos", cerró Pampita la desgarradora publicación dedicada a su hija Blanca.

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El posteo de Benjamín Vicuña y el recuerdo de su hija Blanca

Al igual que Pampita, Benjamín Vicuña compartió un sentido mensaje en las redes para recordar a Blanca el 15 de mayo, día en que su hija hubiese cumplido 20 años.

"Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró. No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre", indicó el actor chielno.

Y remarcó atravesado por el dolor: "Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda. Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo".

Además, acompañó la publicación con un emotivo video dedicado a la pequeña, en el que compartió distintos recuerdos que reflejan el inmenso amor que siente por ella.