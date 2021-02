Polémica por una foto de Charlotte Caniggia: ¿Abusó del photoshop?

Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia quedó en la mira de sus seguidores de Instagram al publicar una foto en la que le cuestionaron hacer abuso del retoque digital.

Con 27 años, la hija de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia es una obsesiva del cuerpo y su estética, se sabe que visita asiduamente a su cirujano - Alberto Ferriols el ex marido de Beatriz Salomón- para hacerse algunos retoques.

En su red publicó una foto en bikini colaless, con la cara medio borrosa, que hizo pensar que no solo abusó de los filtros si no también que volvió a pasar por el quirófano. Sus seguidores le pidieron que deje de hacerlo, que es linda así.

“No voy a contar cuándo ni cómo, pero me operé 3 veces. Tenía 600 y eso es muchísimo y me dolía mucho la espalda. Entonces, me fui a 400 y después me saqué de nuevo y estoy en 300 y pico. Estoy perfecta”, dijo hace un tiempo la morocha sobre la operación de sus lolas. “Estoy bastante flaca. Estoy tratando de comer poquito. Si me veo un poco gorda, obvio que me hago una lipo”, admitió sobre sus actuar cuando algo no le gusta.

