Trascendió el nombre de la famosa explosiva que ingresaría a Gran Hermano

Por ahora no hay confirmación oficial, pero el dato lanzado por De Brito fue suficiente para que las redes explotaran con el tema. La incógnita quedará despejada recién el miércoles, cuando se revele quiénes son los nuevos jugadores.

¿Qué dijo Santiago del Moro sobre el repechaje en Gran Hermano?

Fue el propio Santiago del Moro, el conductor de Gran Hermano, quien adelantó la novedad que atraerá este año el repechaje en el reality.

A través de sus historias de Instagram, bajo el título "Todo es #GranHermano" y con el icónico ojo del reality de fondo, publicó el siguiente mensaje: "Domingo gala de eliminación & próximo miércoles entran exs + nuevos + golden tickets. Prepárense".

El posteo generó un revuelo inmediato entre los fanáticos del programa, que comenzaron a especular en redes sobre quiénes podrían ser los elegidos para volver y quiénes serían los nuevos ingresantes. La noticia llega en un momento de alta tensión, cuando el juego cada vez más encendido. El repechaje promete cambiar por completo la dinámica entre los participantes que quedan en pie.