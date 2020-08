Puli Demaría contó todo lo que le costó convertirse en madre y reveló que perdió 4 embarazos

Puli Dimaria Pampita

Puli Demaría se hizo popular gracias a su amiga Pampita cuando la sumó a participar del ciclo “Pampita online”, pero la amistad entre ellas tiene más de dos décadas.

La modelo acompañó mucho a la DJ mientras buscaba convertirse en madre, hoy tiene 4 hijos y Silvestre, el más grande, cumplió 18. Pero hasta que llegó este niño, tuvo que atravesar varios tratamientos y perdió 4 bebés.

"Caro me acompañó mucho en esta búsqueda. Yo tuve que hacer muchos tratamientos para tener a Silvestre", reveló Puli. "Esta mujer cayó con globo, una cámara instantánea y una vaquita con un ternerito. Nos sacamos fotos y todo, para que me llevara esas imágenes al viaje. Estuve durante todo el tratamiento con esa vaquita apoyada en la panza. Y llegó Silvestre", contó y al ver emocionada a la modelo no pudo contener las lágrimas.

Puli contó que se emocionó mucho cuando la llamaron para contarle que el tratamiento había funcionado y estaba embarazada. "Ya se habían ido muchos babies", dijo Carolina. "Se habían ido cuatro, antes de que llegara él", contestó la DJ.

Las dos se miraron emocionadas y Puli le agradeció a su hijo que “tanto nos enseñó a las dos”, dijo.