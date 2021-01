Revelaron cómo se enteró Benjamín Vicuña del embarazo de su ex, Pampita

Vicuña Pampita

Tras la confirmación pública de parte de Pampita sobre su embarazo, espera a una nena junto a su marido Roberto García Moritán, se supo cómo se lo contó a su ex Benjamín Vicuña.

La modelo y el actor chileno están separados hace años, fue tras el escándalo del motorhome cuando la rubia dice haberlo encontrado infraganti con la China Suárez, pero pese a todos esos ideas y vueltas decidieron mejorar la relación en pos de sus tres hijos Bautista, Beltrán y Benicio.

Por eso, cuando supo la noticia de que estaba embarazada al primero que le contó parece que fue a su ex. “Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir”, reveló una fuente al sitio BigBang News.

Vicuña, que compartió diez años junto a Pampita y fueron además padres de Blanca, que murió trágicamente en 2012 a los 6 años de edad.

El actor rehízo su vida con Suárez y juntos fueron padres de Magnolia y Amancio: “Benjamín hizo lo mismo cuando se enteró de los embarazos de su actual mujer. Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera que va a tener un hermanito”, agregó la misma fuente.