Sofía Clérici protagonizó un tremendo escándalo en Palermo: Gritos, reclamos y agresión a la policía en plena calle

Sofia Clereci

Un desgarrador audio de Sofía Clérici en el que le pide a los gritos a, su supuesta pareja, que la reciba llegó a los medios. El hecho fue en le barrio de Palermo y habría sucedido durante el fin de semana.

Según contó Tomás Dente en “Nosotros al mediodía”, El Trece, donde puso el audio al aire, la mujer le reclama ayuda a un “Adriano” que no se entiende si es su ex pareja o el hombre que cuida la cuadra en la garita.

Según el periodista la modelo, que estaba con poca ropa pese al intenso frío, desencajada gritaba le reclamaba a un hombre que le devuelva sus cosas, incluso se logra escuchar que le reclama haberle dado mucho dinero.

Ante la brutal escena que se desató en plena calle, y fue grabada por un vecino, dieron parte a la policía y al SAME. Al parecer, cuando los oficiales llegaron la modelo intentó golpearlos y escaparse para poder seguir con su reclamo.

Según una conjetura de Dente, Sofía se habría enterado que su ex o pareja, no trascendió ese dato, estaría en ese momento con otra señorita y al enterarse la morocha no dudó en ir a su casa muy enojada. La exburetante morocha insistía y le imploraba volver a estar juntos.

Tras la llegada de la policía acudió el SAME, que logró asistir y la trasladaron al Hospital Fernández.