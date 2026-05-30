"En el aula falta Agos": el conmovedor video de los compañeros de escuela de la adolescente desaparecida

Barrelier, el único detenido, cada vez más complicado

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La difusión del material coincidió con una jornada clave para la investigación. En las últimas horas, Barrelier volvió a declarar y modificó parte de la versión que había dado inicialmente ante la Justicia. Según trascendió, primero había negado que Agostina hubiera ingresado a su vivienda de barrio Cofico, pero luego reconoció que había mentido sobre ese punto.

La causa cambió de rumbo después de que una cámara de seguridad registrara a una joven ingresando junto al detenido a una casa ubicada sobre la calle Juan del Campillo. Ese video fue incorporado al expediente y contradijo la primera declaración del acusado.

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Posteriormente, Barrelier sostuvo que la persona que aparece en esas imágenes no era Agostina sino su hija. Sin embargo, esa explicación quedó bajo análisis de la fiscalía y fue cuestionada por los investigadores.

En paralelo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, apuntó directamente contra el detenido y aseguró que incurrió en reiteradas falsedades durante sus declaraciones.

“Barrelier está mintiendo y embarra la cancha”, afirmó el funcionario. También sostuvo que varias de las afirmaciones del acusado fueron desmentidas a partir del análisis de cámaras, domos de vigilancia y otras pruebas incorporadas a la investigación.

En otra entrevista, Quinteros fue todavía más contundente y aseguró que el sospechoso “miente descaradamente”. Según explicó, distintas versiones aportadas por Barrelier fueron siendo desvirtuadas por los avances de la causa.

Mientras tanto, continúan los rastrillajes ordenados por la fiscalía en distintos sectores de Córdoba, con participación de policías, bomberos, perros rastreadores, drones y helicópteros. Los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió después del último registro conocido de Agostina.