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"En el aula falta Agos": el conmovedor video de los compañeros de escuela de la adolescente desaparecida

Mientras continúa la búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, sus compañeros de colegio difundieron un conmovedor video para pedir su aparición.

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En el aula falta Agos: el conmovedor video de los compañeros de escuela de la adolescente desaparecida

"En el aula falta Agos": el conmovedor video de los compañeros de escuela de la adolescente desaparecida

Este sábado se cumple una semana de la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada en Córdoba desde el pasado 23 de mayo. En medio de la investigación, sus compañeros de escuela difundieron un video para reclamar su aparición, mientras la causa sumó nuevas contradicciones en la declaración del único detenido, Claudio Gabriel Barrelier.

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Claudio Barreriel, el único detenido por la desaparición de Agostina.

La grabación comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas bajo la consigna “En el aula falta Agos”. En el video se observa a estudiantes sentados en sus pupitres sosteniendo hojas con letras que, juntas, forman esa frase. La secuencia final muestra el banco vacío que ocupaba la adolescente en el aula.

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En paralelo, docentes de la institución difundieron un mensaje en el que expresaron la preocupación de la comunidad educativa por la desaparición de la estudiante y reclamaron que la búsqueda continúe sin demoras.

Barrelier, el único detenido, cada vez más complicado

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La difusión del material coincidió con una jornada clave para la investigación. En las últimas horas, Barrelier volvió a declarar y modificó parte de la versión que había dado inicialmente ante la Justicia. Según trascendió, primero había negado que Agostina hubiera ingresado a su vivienda de barrio Cofico, pero luego reconoció que había mentido sobre ese punto.

La causa cambió de rumbo después de que una cámara de seguridad registrara a una joven ingresando junto al detenido a una casa ubicada sobre la calle Juan del Campillo. Ese video fue incorporado al expediente y contradijo la primera declaración del acusado.

CASO AGOSTINA: QUIÉN ES CLAUDIO BARRELIER, EL PRINCIPAL SOSPECHOSO EN LA DESAPARICIÓN
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Posteriormente, Barrelier sostuvo que la persona que aparece en esas imágenes no era Agostina sino su hija. Sin embargo, esa explicación quedó bajo análisis de la fiscalía y fue cuestionada por los investigadores.

En paralelo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, apuntó directamente contra el detenido y aseguró que incurrió en reiteradas falsedades durante sus declaraciones.

Barrelier está mintiendo y embarra la cancha”, afirmó el funcionario. También sostuvo que varias de las afirmaciones del acusado fueron desmentidas a partir del análisis de cámaras, domos de vigilancia y otras pruebas incorporadas a la investigación.

En otra entrevista, Quinteros fue todavía más contundente y aseguró que el sospechoso “miente descaradamente”. Según explicó, distintas versiones aportadas por Barrelier fueron siendo desvirtuadas por los avances de la causa.

Mientras tanto, continúan los rastrillajes ordenados por la fiscalía en distintos sectores de Córdoba, con participación de policías, bomberos, perros rastreadores, drones y helicópteros. Los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió después del último registro conocido de Agostina.

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