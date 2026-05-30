Sorpresa total en Gran Hermano: los jugadores que compartieron ducha y desataron la pasión

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Tras el encuentro, Franco Zunino no ocultó su felicidad y expresó: “Al fin nos sacamos las ganas”. La reacción de Nenu López fue inmediata. Entre risas y todavía sorprendida por lo ocurrido, respondió: “¿Qué decís?”, mientras ambos compartían un momento cargado de complicidad.

Como era de esperarse, la situación generó repercusiones inmediatas entre los participantes. Algunos se mostraron sorprendidos por la rapidez con la que avanzó la relación, mientras que otros comenzaron a especular sobre el rumbo que podría tomar esta historia en los próximos días. Lo que había comenzado como una jornada más dentro de la casa terminó convirtiéndose en un episodio que modificó el clima de convivencia.

A partir de este acercamiento, el reality suma una nueva historia sentimental que promete captar la atención de la audiencia. En un juego donde conviven estrategias, alianzas, emociones y conflictos, el vínculo entre Nenu y Zunino aparece como uno de los romances emergentes de la temporada. Con las cámaras registrando cada movimiento, la incógnita ahora pasa por saber si este primer beso será apenas el inicio de una relación que continuará creciendo dentro de la casa más famosa del país.

Nenu y Zunino beso GH

Cuáles son las increíbles imágenes de Franco Zunino de Gran Hermano como stripper en la noche de Gualeguaychú

Desde que ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Franco Zunino se convirtió en uno de los participantes que más curiosidad despertó entre los seguidores del reality. Con el correr de las semanas, comenzaron a conocerse distintos aspectos de su vida personal y profesional, y uno de ellos generó una fuerte repercusión cuando salió a la luz durante el mes de marzo.

El tema fue abordado en Secretos Verdaderos (América TV), donde analizaron el recorrido de Zunino antes de alcanzar la popularidad que le dio el programa de Telefe. En ese contexto, se conoció que el jugador había trabajado como stripper en la ciudad de Gualeguaychú, una experiencia que sorprendió a muchos y que aportó un dato poco conocido de su pasado.

Durante la emisión del ciclo conducido por Luis Ventura, tomó la palabra Osky, quien recordó cómo fue el primer encuentro con el actual participante del reality y reveló detalles de aquella etapa.

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“Nos conocimos, lo invité. Fue un chico amoroso. Grababa TikToks, era ingenioso, ocurrente y muy bonito”, expresó al recordar sus primeros contactos con Franco.

Luego, profundizó en las cualidades que observó en él desde el comienzo y destacó la determinación que siempre mostró para alcanzar sus objetivos. “Muy bonito. El principito le decía yo. Noté que era un chico que quería trascender en lo que hiciera y conseguir lo que está consiguiendo”, aseguró.

Además, Osky también se refirió a El Ángel de Gualeguaychú, el espacio donde Zunino desarrolló una parte importante de esa experiencia laboral. Al hablar del lugar, destacó su trayectoria y la relevancia que tiene dentro de la ciudad entrerriana.

“Ha sido visitado por celebridades, famosos, conocidos, deportistas, periodistas. Tiene una historia de 33 años. El lugar es icónico, estamos felices de pertenecer a este lugar”, sostuvo, remarcando el reconocimiento que posee el establecimiento y su extensa historia.