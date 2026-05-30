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Sorpresa total en Gran Hermano: los jugadores que compartieron ducha y desataron la pasión

Tras la evidente atracción, una de la nuevas participantes de Gran Hermano se entregó a la pasión más fogosa con uno de los originales más polémicos de la casa y encendieron el reality. Enterate de quiénes se trata.

30 may 2026, 09:14
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La convivencia dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a dar que hablar y esta vez el foco estuvo puesto en Nenu López y Franco Zunino, quienes protagonizaron un momento que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los fanáticos del reality.

Desde hacía varios días, entre ambos se percibía una conexión cada vez más evidente. Las miradas cómplices, los acercamientos constantes y la química que mostraban en distintos momentos de la convivencia alimentaban las especulaciones tanto dentro como fuera de la casa. Así, con el paso de las jornadas, la relación fue ganando intensidad hasta llegar a un punto en el que ninguno de los dos pudo seguir ocultando lo que sentía.

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La llegada de Nenu al programa había marcado el comienzo de una dinámica especial con Zunino. Entre charlas, bromas y una cercanía que no pasó desapercibida para el resto de los jugadores, ambos fueron construyendo un vínculo que creció de manera natural en medio del encierro. La convivencia diaria terminó potenciando una atracción que ya era evidente para todos.

La esperada concreción del inicio de un romance en Gran Hermano se produjo en las últimas horas luego de quelos jugadores compartieran un baño. Fue entonces cuando dejaron de lado cualquier tipo de duda y se besaron por primera vez. El momento se desarrolló de manera espontánea y confirmó lo que muchos venían observando desde hacía tiempo dentro de la competencia.

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Tras el encuentro, Franco Zunino no ocultó su felicidad y expresó: “Al fin nos sacamos las ganas”. La reacción de Nenu López fue inmediata. Entre risas y todavía sorprendida por lo ocurrido, respondió: “¿Qué decís?”, mientras ambos compartían un momento cargado de complicidad.

Como era de esperarse, la situación generó repercusiones inmediatas entre los participantes. Algunos se mostraron sorprendidos por la rapidez con la que avanzó la relación, mientras que otros comenzaron a especular sobre el rumbo que podría tomar esta historia en los próximos días. Lo que había comenzado como una jornada más dentro de la casa terminó convirtiéndose en un episodio que modificó el clima de convivencia.

A partir de este acercamiento, el reality suma una nueva historia sentimental que promete captar la atención de la audiencia. En un juego donde conviven estrategias, alianzas, emociones y conflictos, el vínculo entre Nenu y Zunino aparece como uno de los romances emergentes de la temporada. Con las cámaras registrando cada movimiento, la incógnita ahora pasa por saber si este primer beso será apenas el inicio de una relación que continuará creciendo dentro de la casa más famosa del país.

Nenu y Zunino beso GH

Cuáles son las increíbles imágenes de Franco Zunino de Gran Hermano como stripper en la noche de Gualeguaychú

Desde que ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Franco Zunino se convirtió en uno de los participantes que más curiosidad despertó entre los seguidores del reality. Con el correr de las semanas, comenzaron a conocerse distintos aspectos de su vida personal y profesional, y uno de ellos generó una fuerte repercusión cuando salió a la luz durante el mes de marzo.

El tema fue abordado en Secretos Verdaderos (América TV), donde analizaron el recorrido de Zunino antes de alcanzar la popularidad que le dio el programa de Telefe. En ese contexto, se conoció que el jugador había trabajado como stripper en la ciudad de Gualeguaychú, una experiencia que sorprendió a muchos y que aportó un dato poco conocido de su pasado.

Durante la emisión del ciclo conducido por Luis Ventura, tomó la palabra Osky, quien recordó cómo fue el primer encuentro con el actual participante del reality y reveló detalles de aquella etapa.

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“Nos conocimos, lo invité. Fue un chico amoroso. Grababa TikToks, era ingenioso, ocurrente y muy bonito”, expresó al recordar sus primeros contactos con Franco.

Luego, profundizó en las cualidades que observó en él desde el comienzo y destacó la determinación que siempre mostró para alcanzar sus objetivos. “Muy bonito. El principito le decía yo. Noté que era un chico que quería trascender en lo que hiciera y conseguir lo que está consiguiendo”, aseguró.

Además, Osky también se refirió a El Ángel de Gualeguaychú, el espacio donde Zunino desarrolló una parte importante de esa experiencia laboral. Al hablar del lugar, destacó su trayectoria y la relevancia que tiene dentro de la ciudad entrerriana.

“Ha sido visitado por celebridades, famosos, conocidos, deportistas, periodistas. Tiene una historia de 33 años. El lugar es icónico, estamos felices de pertenecer a este lugar”, sostuvo, remarcando el reconocimiento que posee el establecimiento y su extensa historia.

Zunino bailando el caño (1)

     

 

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