Soledad Pastorutti recordó su infancia con Jey Mammon: "Trabajé de canillita"

Soledad

En la noche del viernes, Soledad Pastorutti estuvo “Los Mammones” (América TV), el ciclo de Jey Mammon donde los famosos se animan a hacer sus más íntimas confesiones.

Allí, la cantante recordó su infancia. “Trabajé de canillita”, expresó. La entrevista comenzó por un encantador halago por parte del conductor a la invitada, que la hizo reírse desde el primer momento: “¿Vos no crecés? ¿Qué onda?”.

Luego, Jey le preguntó por su infancia. Pastorutti respondió, sin dar vueltas qué quería ser de chica: “Cantante, no sé. Me miraba al espejo y cantaba, actuaba, bailaba, lo que hacen todos los niños. Yo además tenía el sí fácil, cuando era chica. Venían parientes a casa y mi viejo me decía ‘dale, cantate algo’, yo siempre decía que sí, era como el bufón”.

“Pero, ¿cuándo detectaste que esa voz era un saxo?”, lanzó directo el humorista. “No era tan buena cantante de chiquita, pasa que tenía personalidad”, dijo Soledad. También Jey aprovechó para pasar diferentes videos, donde aparece la vocalista cantando de chica, rememorando el paso desde su infancia hasta el día de hoy.

“Un día apareció esta oportunidad y también fue una necesidad para mi familia, porque la cosa no andaba muy bien en la cuestión económica y mi papá empezó a ver que la gente cada vez que íbamos a un lugar, como que reaccionaba. Y grababa unos casette en casa”, relató Soledad. “¿Es verdad que fuiste canillita?”, consultó Jey. “Era un diario que se llama ‘La Vidriera’ y era para avisos clasificados. Yo no lo podía vender, era de distribución gratuita”, narró La Sole.

Y agregó: “Yo lo distribuía, pero como quería sacar un manguito, hacía la carita del gato con botas. Tocaba la puerta y te hacía la carita del gato con botas y me daban”. “¿Qué comprabas, golosinas?”, quiso indagar Mammon. “Porque debía 800 pesos en el kiosco de la esquina”, confesó Soledad, haciendo estallar de risa a todos de nuevo.