La tierna postal de La China Suárez posteó amamantando a su bebé: "Amancio amado"

China Suárez

Eugenia "La China" Suárez mostró con felicidad en Instagram que se instaló un mini estudio fotográfico en su casa.

"Bueno, me armé un mini estudio de fotos. Fin de un día eterno. Con mis amores. Sin Benja que está en Chile trabajando me maquillé, peiné, y, con un trípode (y la ayuda de Rufi) hice fotos. No morí en el intento", describió en sus historias.

China Suárez

"Estoy orgullosa de mí. Posta. En estos días les muestro cómo quedó la campaña", agregó en otra publicación.

El domingo, la actriz compartió un tierno momento junto a su hijo que nació a fines de junio en donde se lo ve amamantándolo.

China Suárez

"Amancio amado", expresó en la inolvidable postal de madre e hijo.

Hace unos días, Suárez mostró su malestar por el avance del coronavirus en el país: "Odio este virus de mierda. La incertidumbre. El miedo. La impotencia", indicó