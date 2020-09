La China Suárez armó un estudio fotográfico: "Estoy orgullosa de mí, posta"

China Suárez

Eugenia "La China" Suárez aprovecha el tiempo que le da la cuarentena para renovar su casa y empezar nuevos emprendimientos.

La actriz mostró con felicidad en Instagram que se instaló un mini estudio fotográfico en su casa.

China Suárez

"Bueno, me armé un mini estudio de fotos. Fin de un día eterno. Con mis amores. Sin Benja que está en Chile trabajando me maquillé, peiné, y, con un trípode (y la ayuda de Rufi) hice fotos. No morí en el intento", describió en sus historias.

China Suárez

"Estoy orgullosa de mí. Posta. En estos días les muestro cómo quedó la campaña", agregó en otra publicación.

Benjamín Vicuña se encuentra en Chile por trabajo y La China aprovechó para ocupar su tiempo ahora con la fotografía. Muy bien.