La tremenda charla telefónica de Diego Maradona y Claudia Villafañe: "Me moría y vos comprabas departamentos"

Diego Maradona

La guerra judicial entre Diego Maradona y Claudia Villafañe sumó un nuevo capitulo. Es que la Cámara Penal Económica le revocó el sobreseimiento a la ex-pareja del Diez, en la causa que él mismo le inició por evasión tributaria.

Y este lunes en "Intrusos", Maradona salió con los tapones de punta: “Quieren bloquear a Morla, mi abogado, porque tienen miedo. Están cagados porque les ganamos en todo. Ahora Morla es el malo de la película y no, no es así. A los malos de la película los atrapamos”.

En el ciclo que conduce Jorge Rial se comunicaron con la mano derecha del exfutbolista, Matías Morla, y este confesó que Diego habló telefónicamente con Claudia: “No sé quién llamó a quién, pero Diego me dijo que lo haga público. Él le dijo: ‘Devolveme mis cosas. Ya estoy harto, me moría y vos comprabas departamentos’. También hablaron de cosas puntuales de la serie".

También detalló que la charla no terminó del todo bien, ya que fue subiendo de tono y ambos cortaron abruptamente.

“Diego está impecable. Se puede hablar, razonar… Le dijo a Claudia cosas que una persona que no está en sus cabales no las puede decir. Él está pidiendo lo que le afanaron, no está pidiendo la Torre Eiffel. No está mal como dicen, lo que sí le hace mal son los temas familiares. En televisión piden una curatela, o dicen que está preso. Hasta habla con el abogado de Miami, le comunico y habla él”, indicó el abogado.