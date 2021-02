El Tucu López ante las críticas a Jimena Barón: "A nadie le gusta que le tiren mierda a la persona con la que estás"

Tucu López y Jimena Barón

El Tucu López vive un gran momento personal y profesional. Es uno de los protagonistas de "Sex", la obra de José María Muscari y está como participante de "Corte y Confección".

Y en una entrevista, el locutor reveló qué es lo más difícil de mantener su vida privada guardada en el medio y habló de su vínculo con Jimena Barón.

"Yo entiendo el laburo de todo el mundo, porque además fui camarógrafo de video durante 6 años. Sé lo que es parar la olla y tener que darle de comer a tu familia, pero también me parece que hay un límite que no está copado. Lo que más me jode es que, si paseamos con el enano, no lo blureen. Porque tiene seis años, va a cumplir siete, y hay gente que no está bien. Puede llegar a ser peligroso. No quiero dramatizar, pero es muy invasivo. Entiendo que si tenés una vida pública o con exposición son las reglas del juego... Intento tomármelo con armonía, porque no quiero que afecte mi humor y la cotidianeidad. Quiero preservar la vida del disfrute. Y si voy a la plaza con Jime, con Elvis y con el enano, siempre tengo que estar mirando para todos lados. No me gustaría entrar en el garrón de pensar primero en la posibilidad de una guardia que en salir a pasarlo bien.", señaló El Tucu en una nota con Gente en referencia a las imágenes que circulan todos los fines de semana junto a Jimena y Morrison, el pequeño hijo de la actriz.

Tucu Lopez

Por otro lado, comentó cómo le afectan las críticas a su pareja: "Lo que falta es empatía. Porque imaginate lo que me genera leer un comentario mala leche y bardero para mi pareja. A nadie le gusta que le tiren mierda a la persona con la que estás, aun haciendo el ejercicio de decir: “Pobre chabón... qué vida de mierda!”. No me parece justo y me da bronca. Pero prefiero no leer, porque no me quiero fumar lo que opinan".

En cuanto a su relación con Jimena Barón, admitió que están en un muy buen momento: "La verdad es que soy muy desordenado y Jime, muy ordenada. Acá el enano aprueba lo que te digo. Me encantaría y no es algo a lo que le tenga terror. Si es un paso que se da con naturalidad, bienvenido cuando suceda, pero debería tener un cuarto sólo para mí, para que nadie lo pase mal. Soy completamente desordenado", pero admitió: "Todo es negociable cuando estás en pareja, hay visión a futuro, hay amor y lo pasás bien".

Por último, reveló que es lo que más le gusta de su relación: "Los dos somos muy activos. Nos complementamos muy bien y entendemos el laburo y la cabeza del otro. Por eso todo fluye. Yo soy un culo inquieto que no puede estar sentado un segundo, pero Jime es divina y me aguanta. Cada pareja es un mundo, ¿viste? Y a mí me atrae eso de alguien: que sea una persona activa y con ambición".