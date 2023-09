Está en Netflix y se perfila como una de las mejores series de la historia

La trama gira en torno al Dr. Guillermo García Medina, interpretado magistralmente por Javier Rey, quien vive en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que lo salvó de la pena de muerte fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, encarnado por Tamar Novas, un diplomático republicano al que rescató durante un momento crítico en 1937. La vida del Dr. García dará un giro inesperado cuando, en septiembre de 1946, Manuel regrese del exilio con una misión secreta y peligrosa.

La serie se enmarca en el Madrid de 1936, donde un médico idealista se ve arrastrado a una lucha de décadas contra la expansión del fascismo. La historia, con su contexto histórico sólidamente representado, ha conquistado tanto a los amantes de la historia como a los entusiastas de los dramas de época.

Además del talento de Rey y Novas, el elenco incluye a Verónica Echegui como Amparo Priego Martínez, Raúl Jiménez como Pepe Moya, Carmen Molinar como Ingrid Wiss, Iñaki Miramón como Basilio Rodríguez, y otros actores que entregan interpretaciones impresionantes que dan vida a los personajes de la trama.

"Los pacientes del doctor García" no solo ha cautivado al público, sino que también ha recibido elogios de críticos y expertos en la industria. La serie ha sido elogiada por su atención meticulosa al detalle histórico, sus giros inesperados y su capacidad para mantener a la audiencia en vilo en cada episodio.

Netflix, una plataforma conocida por su amplia oferta de contenido de calidad, ha añadido otro éxito rotundo a su catálogo con esta producción española. "Los pacientes del doctor García" se perfila como una de las mejores series de la historia de la plataforma y, sin duda, una obra maestra que seguirá siendo recordada en el mundo de la televisión.

Si aún no has tenido la oportunidad de sumergirte en esta fascinante serie, "Los pacientes del doctor García" está disponible en Netflix, listo para llevarte en un emocionante viaje a través de la historia y el drama. No te la pierdas.