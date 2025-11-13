Estados Unidos anunció el acuerdo comercial con la Argentina: todos los puntos del convenio

Aranceles

Los mercados de ambos países se abrirán mutuamente para productos clave, con acceso preferencial para exportaciones argentinas a Estados Unidos. Norteamérica aranceles sobre ciertos productos naturales y artículo no patentados para uso farmacéutico. Se mejorará también el acceso bilateral en el mercado de carne de res.

Eliminación de barreras no arancelarias

Argentina eliminó barreras como licencias de importación y se comprometió a suprimir formalidades consulares para exportaciones estadounidenses, además de eliminar gradualmente el impuesto estadístico a productos de EE.UU.

Normas y evaluación de la conformidad

Se alinearán normas técnicas y procedimientos para facilitar el ingreso de productos estadounidenses, incluyendo vehículos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos, sin requerir evaluaciones adicionales.

Propiedad intelectual

Argentina reforzará la protección contra la falsificación y la piratería, y avanzará en armonizar su régimen de propiedad intelectual con estándares internacionales.

Acceso a mercados agrícolas

Se ampliará el acceso con la apertura para ganado bovino vivo, el compromiso para permitir aves de corral en un año y la simplificación de registros para productos cárnicos y lácteos estadounidenses.

Trabajo

Se reafirma el compromiso argentino con los derechos laborales, la prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso y la aplicación estricta de la legislación laboral.

Medio ambiente

Argentina asumió compromisos para combatir la tala ilegal, promover una economía eficiente en el uso de recursos y cumplir con normas internacionales sobre subsidios a la pesca.

Seguridad económica

Ambos países intensificarán la cooperación para enfrentar prácticas comerciales desleales y armonizar controles de exportación e inversión.

Consideraciones comerciales y minerales críticos

Se facilitará la inversión y comercio en minerales críticos, y se trabajará en la estabilidad del comercio mundial de soja.

Empresas estatales y subvenciones

Argentina abordará posibles distorsiones generadas por empresas estatales y subsidios industriales que afecten la relación comercial bilateral.

Comercio digital

El acuerdo facilitará el comercio digital, reconociendo la jurisdicción estadounidense para la transferencia de datos, validando firmas electrónicas según las legislaciones respectivas y evitando discriminación a productos o servicios digitales estadounidenses.

