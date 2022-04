Afiches contra Cristina Fernández de Kirchner: abogado del imprentero reveló detalles sobre quién pagó la campaña

Esta noche en diálogo con A24, el abogado de Serrano, Nicolás Maciel, explicó el rol de su cliente dentro de la empresa que imprimió los afiches contra Cristina Fernández de Kirchner.

En sede judicial, el empleado aseguró que el pedido le había llegado por una “señora” que le escribió desde una cuenta de correo de Yahoo! Y que luego continuó el trato por llamadas de WhatsApp.

Maciel reafirmó lo dicho por su cliente y explicó: “El fiscal tiene hace un para de días el teléfono de Serrano que él aportó espontáneamente. Ahí hay chats de WhatsApp, audios, y muestra como él actúa como receptor del pedido y pasa la orden para que impriman y después peguen los carteles”.

Además, el abogado aseguró que Serrano no vio la imagen del cartel y que se enteró de lo sucedido cuando fue contactado por sus jefes para preguntarle qué había pasado. “El dio clara explicación de toda esta cuestión, no sabía que se trataba de ese afiche. Es un empleado comercial, él trabaja en ventas, en el itinerario de la operación comercial no vio el afiche”, aseveró Maciel.

En la misma línea, el letrado agregó que “la persona que operó con él no se llama como la señora mencionada en los medios”. Y además confirmó que el mail desde el que lo contactaron a Serrano fue dado de baja.

El empleado de la imprenta aparece en dos expedientes: por un lado, en la causa iniciada de oficio luego de que aparecieran los afiches en la Ciudad de Buenos Aires el lunes 28 de marzo pasado; y por otro, en el expediente que tramita la Justicia nacional, por la denuncia iniciada por publicista Enrique "Pepe" Albistur, adjudicatario de carteles en la vía pública sobre los que se realizaron las pegatinas.

El abogado de Francisco Serrano en A24

En la causa que lleva la Justicia nacional está imputada una mujer de 61 años, Lilian Melhem, quien fue identificada por un conductor de Uber como quien envió un pago destinado a Serrano.

Consultado por la vinculación política, el abogado aseguró que “salía a hablar” porque le “generó preocupación ver que se dijera que mi cliente tenía relación con Albistur o Marcos Peña”. “No existió tal cosa, el punto es que no tenía ningún tipo de connotación política ni para Serrano ni para la empresa”, afirmó.

Por último, reveló que la señora que encargó los afiches llamó para reclamar porque después de haber pagado no veía los afiches contra Cristina Fernández de Kirchner en la vía pública.