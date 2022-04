Habla el padre del sospechoso de pegar los afiches contra Cristina Kirchner

Embed

"A nosotros nos contrata un muchacho que lo conozco de una empresa que laburaba con Ladcom (...) me llamó (Francisco Serrano) el 10 de marzo para que hagamos un laburo con él, le dije que sí que no había problema", afirma Dario y agrega: "yo lo llamé y le dije (que iban a tener problemas por el contenido de los afiches), pero el me dice no pasa nada, que está todo bien".

"Se juntó con mi hijo, se trató con mi hijo (...) yo hace 35 años que hago esto", expresó Dario. "No tenemos partido políticos, nosotros trabajamos para todos, para el que nos llame, no tenemos partido político, trabajamos para el que llame", asegura Darío.

"Yo le dije que iba a ser un escrache y que íbamos a ir preso todos", continuó Dario. Según Dario, su hijo no tiene relación ningún partido político más allá de las fotos que aparecieron con candidatos de Juntos por el Cambio.

"Te contratan y se pega nada más" asegura Dario en referencia a pegar afiches con tintes de escrache político.