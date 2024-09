Explotó la hermana de Lali Espósito en vivo contra los que vandalizaron su foto

“Voy a mandar a la reverenda mier… estoy por hablar en serio”, advirtió en su programa de Luzu.

“Quiero mandar a la reverenda mier… a los que escribieron el cartel de mi hermana, lo vandalizaron se dice”, agregó.

“Sinceramente no quiero entrar demasiado en detalle por ya sabemos por qué”, dijo la conductora enojadísima que no quiso entrar en detalles para no generar más polémica y sobre todo no seguir restando.