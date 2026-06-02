Revuelo por el polémico gesto virtual de Lali Espósito contra Milei tras el crimen de Agostina Vega

La cantante optó por retuitear un famoso mensaje de ella publicado el 13 de agosto de 2023 cuando Javier Milei se imponía en las elecciones PASO.

“Qué peligroso. Qué triste”, fue el mensaje de ella misma que replicó hace poco la cantante desde la red social X, generando un enorme revuelo por su gesto virtual en medio de la conmoción por el asesinato de Agostina Vega.

Por aquel entonces, la artista utilizó esa frase para expresar su preocupación ante los resultados de los comicios y se generó una enorme polémica por aquel entonces, marcando el incio de varios cruces públicos entre Lali Espósito y el presidente de Argentina.

Cabe recordar que tras conocerse el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en Córdoba el pasado sábado, Lali al igual que otras famosas como Georgina Barbarossa, Luciana Salazar, Dolores Fonzi y Cinthia Fernández, entre otras, exigieron Justicia desde las redes.

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El fuerte detalle en la autopsia de Agostina Vega que conmocionó a Moria Casán

Moria Casán reaccionó al instante al escuchar los primeros datos que arrojó la autopsia de Agostina Vega, la niña de 14 años asesinada en Córdoba.

Luego de que el periodista Federico Seeber diera los primeros y terribles detalles de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, la conductora no pudo evitar conmoverse al aire.

"Es una autopsia preliminar, no se puede determinar con exactitud todavía lo que pasó pero ya hay indicios y extraoficialmente los peritos ya contaron cómo habría sido la mecánica“, indicó el panelista en La mañana con Moria (El Trece).

Y siguió con su fuerte relato: "Una asfixia mecánica, ahorcamiento, después del abuso. Habría sido desmembrada con cuchillos de cocina. El cuerpo estaba muy dañado con elementos punzantes, algunos de los cuales se encontraron en la habitación limpios porque lavaron la habitación varias veces pero a través de luminol se pudo detectar".

Tras el fuerte relato de Seeber, la conductora cerró con una dura opinion en medio de la conmoción que le causó el crimen: "En esa casa nunca nadie escuchó nada, nadie vio nada, el perro estaba en la terraza... Es una cosa... Es una película de terror y es difícil de asimilar“, precisó la One.