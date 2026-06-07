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La coincidencia que dejó helados a los fanáticos del Indio Solari: el detalle oculto que nadie había notado

Tras conocerse la noticia de la muerte del Indio Solari, los fanáticos descubrieron una llamativa coincidencia con “Flight 956” que rápidamente se volvió viral.

7 jun 2026, 20:05
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La noticia de la muerte del Indio Solari sacudió al mundo de la música y dejó un vacío enorme entre millones de seguidores. En medio de la tristeza y los homenajes, un detalle inesperado comenzó a circular en las redes sociales y generó sorpresa incluso entre los fanáticos más fieles.

Mientras se multiplicaban los mensajes de dolor y los fragmentos de canciones compartidos por usuarios de todo el país, algunos descubrieron una coincidencia que rápidamente se volvió viral. La referencia apuntaba a "Flight 956", tema incluido en el disco Porco Rex de 2007 junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

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Según remarcaron cientos de usuarios, la noticia de la muerte trascendió públicamente a las 9 de la mañana del día 5 del mes 6. Para muchos, la secuencia numérica 9-5-6 coincidió de manera exacta con el título de la canción, un hallazgo que despertó interpretaciones diversas y alimentó el misterio alrededor de la obra del músico.

En cuestión de minutos, las redes se llenaron de capturas, comentarios y teorías. Algunos lo tomaron como una simple casualidad, mientras que otros lo consideraron un guiño imposible de pasar por alto, reforzando la idea de que las letras del Indio siempre escondían capas de significado.

Lo cierto es que no es la primera vez que su obra genera debates de este tipo. A lo largo de los años, sus canciones fueron analizadas por los seguidores que encontraron simbolismos, mensajes ocultos y lecturas múltiples en sus versos. La coincidencia de Flight 956 se suma ahora a esa tradición de misterio y fascinación que acompaña el legado del músico.

el Indio Solari (1)

Cómo fue el emotivo mensaje de la familia del Indio Solari en medio del último adiós

Este domingo 7 de junio quedará grabado en la memoria colectiva de la música argentina. Desde temprano, miles de seguidores se acercaron al Polideportivo Gatica de Villa Domínico para despedir al Indio Solari. La capilla ardiente abrió sus puertas a las 10 de la mañana y se convirtió en el escenario de un homenaje multitudinario al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La convocatoria fue tan masiva que la organización debió adelantar el ingreso. Desde la noche anterior, una multitud aguardaba con banderas, flores y canciones, en un clima atravesado por la emoción y las lágrimas. La despedida se transformó en un ritual colectivo que reflejó la dimensión del artista y el vínculo con su público.

A través de la cuenta oficial del músico, la familia compartió un mensaje dirigido a quienes se acercaron a rendirle tributo. En esas palabras se pidió que la jornada transcurra en paz y con el espíritu de unión que siempre caracterizó a los seguidores del Indio.

"La despedida al Indio ya comenzó. Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas", expresaron en el comunicado, reforzando la idea de un adiós colectivo y respetuoso.

El mensaje también llevó tranquilidad a quienes todavía aguardaban su turno para ingresar. "Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós. Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros", señalaron, apelando a la solidaridad entre los presentes.

La despedida se cerró con una frase emblemática que el propio Solari utilizaba para definir a su público: "Graciosos y valientes". Afuera del predio, una pantalla gigante permitió seguir lo que ocurría dentro de la capilla ardiente. Las filas interminables y la emoción palpable confirmaron que se trató de una jornada histórica, marcada por el amor y el respeto hacia una de las figuras más influyentes de la música argentina.

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