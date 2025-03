FIN DE LA MORATORIA: Si no hacés este TRÁMITE antes de esta semana, podrías QUEDARTE SIN JUBILACIÓN

¿Cómo hacer el trámite antes de que termine la moratoria?

Una grata para los mayores: ANSES les da la mejor noticia a todos los pensionados El Gobierno de Javier Milei le pone fin a la moratoria sin aportes.

Si aún no comenzaste el trámite para acceder a la jubilación mediante la moratoria, es fundamental que lo hagas cuanto antes. Estos son los pasos que debes seguir antes del 23 de marzo:

Sacar un turno en ANSES

A través de la web oficial (www.anses.gob.ar).

Llamando al 130.

Presentarse en la oficina de ANSES

Llevar DNI y constancia de CUIL.

Un asesor evaluará los años de aportes faltantes.

Evaluación socioeconómica

Se analizarán ingresos, bienes y consumos para determinar la viabilidad del plan de pagos.

Firma del plan de pagos

Se establece el descuento mensual de la jubilación para completar los años de aportes.

Inicio del cobro de la jubilación

Si se aprueba, el beneficiario comenzará a percibir su haber jubilatorio.

Quienes soliciten el turno antes del 23 de marzo podrán completar el trámite incluso si la fecha asignada es posterior al cierre de la moratoria.

¿Qué pasa si no logro adherirme a la moratoria?

anses-abuelos-celular.png El Gobierno de Javier Milei le pone fin a la moratoria sin aportes.

Si no alcanzas a completar el trámite antes del 23 de marzo, las alternativas para acceder a una jubilación serán muy limitadas:

Pagar la deuda previsional en un solo pago

Los montos varían según los años a regularizar: 5 años: $1.635.720 10 años: $3.271.440 15 años: $4.907.160 20 años: $6.542.880 25 años: $8.178.600



Acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Se otorga desde los 65 años.

No requiere aportes previos.

Representa el 80% de la jubilación mínima.

No es heredable ni permite cobrar pensión por viudez.

Con el fin de la moratoria, el acceso a la jubilación para quienes no tienen los años de aportes se vuelve más difícil. Aunque no se descarta que el Gobierno implemente nuevas medidas en el futuro, por ahora, quienes no cumplan los requisitos solo podrán optar por la PUAM o pagar su deuda previsional en su totalidad.