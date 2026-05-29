El conmovedor cierre de Karina Mazzocco en el final de A la Tarde: "Gracias"

"Me hiciste llorar todo el programa, el pianito de fondo no hizo falta. Cuando llega el pianito quieren que llore. Fue pura emoción todo el programa", dijo Mazzocco entre risas y lágrimas, mientras señalaba al productor José Núñez en medio del clima sensible que atravesó toda la despedida.

"Gracias Jotax, América y al público", concluyó mientras llovían aplausos de todos lados.

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Cómo fue la despedida de Luis Ventura en A la Tarde

El 15 de mayo, Luis Ventura protagonizó uno de los momentos más emotivos en A la Tarde (América TV) al despedirse del ciclo en medio de abrazos, lágrimas y sentidos agradecimientos hacia sus compañeros. El periodista cerró una etapa de cinco años dentro del programa y dejó en evidencia el fuerte vínculo personal y profesional que construyó con el equipo.

La producción sorprendió a Ventura con un video homenaje que repasó distintos momentos de su paso por el programa, incluyendo debates, informes, entrevistas y escenas inolvidables que marcaron estos años al aire.

“Respeto tu visión, no es la mía. Yo no me voy de acá: los llevo a todos en mi corazón y van a estar conmigo. Es un momento de mi vida importante porque son cinco años”, dijo, emocionado, a la conductora Karina Mazzocco.

Visiblemente movilizado, también aprovechó para agradecer el cariño recibido dentro del ciclo y destacó especialmente el rol de Karina, así como el acompañamiento de las autoridades del canal durante todos estos años compartidos en televisión.

“Yo no me quedé acá por la guita, me quedé porque me sentí bien. Si no hubieses estado vos, con otra conducción a lo mejor no hubiese seguido. Acepté por vos y no solo por eso, también porque había un grupo de chicos que venían de una etapa anterior. Fantino fue el único que, en un momento, me tiró una mano. También Juan Cruz Ávila, Liliana Parodi, Marta Buchanan, Pamela David y Daniel Vila", agradeció.

Antes de cerrar su despedida, el periodista volvió a remarcar el afecto que se lleva del programa y dejó una profunda reflexión sobre los vínculos humanos construidos en el medio: “Me llevo a todos”, volvió a enfatizar. “Aprendí que la buena gente existe. Lo sabía, pero poder ratificarlo en una sociedad que muchas veces reniega de la palabra empeñada, de la solidaridad, de la bondad y de los valores compartidos, significa muchísimo ”.