"El regreso del entrenamiento para la zona en donde vive Sebastián fue traumático, hubo un problema en General Paz ese día, de tránsito, se demoró más de dos horas en llegar a su residencia. Cuando llegamos lo llamamos, venía cansado, sofocado por el tránsito, quisimos tener un punto de encuentro equidistante a la distancia que estábamos nosotros. Nada más", reveló poco después.

Por otro lado, Bermúdez comparó esta situación con la salida de Miguel Ángel Russo, a quien le comunicaron que no continuaría por teléfono. "Cuando uno tiene confianza se puede hacer así con tranquilidad, atreverse a eso. No hubo mala intención, como tampoco la hubo cuando llamamos por teléfono y se le comunicó lo mismo a Miguel. Dijeron que era horrible por hacerlo así, pero no hay mala leche. Con Sebastián somos amigos, y siempre lo vamos a ser", completó.