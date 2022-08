Caso Ezequiel Cirigliano, el ex futbolista de River detenido: su éxito, la muerte de su padre y el episodio de los tiros

Armas Cirigliano 1.jpg

Luego de hablar de la falta de contención de los clubes de fútbol para los jugadores que llegan a Primera, el amigo de Ezequiel Cirigliano fue claro al asegurar que el futbolista no quiso robarle a nadie: “Eso es totalmente falso porque a la casa no entró nunca”, aseguró.

Video: el momento de la detención a Ezequiel Cirigliano

Al momento de la detención, el futbolista, que supo estar en la mira de grandes equipos de Europa como Napoli y Manchester United, vestía un jogging con el escudo de Boca y una camiseta del PSG francés. La causa de Cirigliano está caratulada como aprehensión por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio.

Si bien está sin equipo desde junio y trabajaba en la fabrica de un familiar para mantenerse, este no es el primer episodio delictivo que involucra a Cirigliano. Ya en 2015 había sido detenido en un control del Comando Personal de Prevención Comunitaria por conducir ebrio y resistirse a la autoridad. Ese fue uno de los motivos por el cual fue relegado del plantel de River y no volvió a disputar partidos con el primer equipo.

La detención de Ezequiel Cirigliano, exfutbolista de River

Un vecino de la calle Olavarría al 3800, en Caseros, llamó al 911 luego de haber visto a un hombre armado frente a su casa. Minutos más tarde escuchó un disparo y vio al mismo joven, pero ya dentro de su patio trasero. Otro vecino de la cuadra también aseguró haber escuchado la detonación. Sin embargo, los policías no encontraron al sospechoso y se retiraron del lugar. Minutos más tarde, los efectivos escucharon nuevos disparos y regresaron.

En ese momento se inició una búsqueda por la zona y las autoridades dieron con Ezequiel Cirigliano, a quien detuvieron y le secuestraron el arma que tenía en su poder.

La dura historia de Cirigliano, de ser capitán de River a la depresión y terminar detenido

Si bien debutó con Leonardo Astrada como entrenador, la historia de Ezequiel Cirigliano con River tuvo su punto más destacado en la campaña del ascenso de River en la B Nacional, durante la temporada 2011/12 con Matías Almeyda al mando, en la que llegó hasta a ser capitán en algunas oportunidades.

Todo cambió con la llegada de Marcelo Gallardo al banco del Millonario. Con el Muñeco Ciri tuvo acción en dos partidos y se tuvo que ir a préstamo al Hellas Verona italiano. Cuando regresó, el futbolista nacido en Caseros se negó a viajar a la pretemporada en Estados Unidos por problemas personales y el DT más ganador de la historia de River lo apartó del plantel. Esos problemas personales tenían que ver con el fallecimiento de su padre, quien estuvo preso por venta de drogas.

La periodista Verónica Drygailo, quien cubrió River durante varios años, incluido el tiempo en el que Cirigliano estuvo en el primer equipo, hizo su descargo en Twitter y habló de la poca ayuda del club: "Le pedí ayuda a Rodolfo Donofrio, a Gallardo, a sus compañeros, al psicólogo del club y ninguno pudo hacer nada. Lo mandaron a la MLS. Recuerdo mis tardes en la casa de Caseros con Ciri llorando, cargado de angustia y en River solo querían que fuera a entrenar. No podía. Y nadie lo entendía". Y siguió disparando: "...nadie me escuchó cuando hablé de depresión. Había perdido su lugar en el equipo, y siempre le faltó contención familiar. Y River no se hizo cargo. Lo digo porque nadie me lo contó, yo hablé con todos y no hubo caso".

Pero fue en 2015 cuando su estadía en el club de Núñez llegaría al final: en ese entonces había sido detenido en un control del Comando Personal de Prevención Comunitaria por conducir ebrio y resistirse a la autoridad. Motivo por el cual en 2015 fue relegado del plantel de River y no volvió a disputar partidos con el primer equipo ni con la Reserva.

En febrero de este año, luego de un corto ciclo en Godoy Cruz, se anunció que estaba próximo a firmar contrato con el Cynthialbalonga Calcio, de la cuarta división de Italia. Si bien está sin equipo desde junio y trabajaba en la fabrica de un familiar para mantenerse, este hecho delictivo marca un final abrupto de carrera para un volante central que supo ser capitán de River.

De River a la Serie D: la carrera de Ezequiel Cirigliano en el fútbol profesional